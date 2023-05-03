Kendall Jenner MET Gala parti tarzıyla olay oldu! “Sanki elbise eksik kalmış”

Gündemden düşmeyen model Kendall Jenner, MET Gala sonrası düzenlenen partiye girerken objektiflere yansıdı. Kendall Jenner’ın gala için yaptığı kıyafet seçimi yaptı ve tanga ile partiye geldi. Sütyen de giymeyen modele eleştiriler geldi.
Gündemden düşmeyen model Kendall Jenner, MET Gala sonrası düzenlenen partiye girerken objektiflere yansıdı. Kendall Jenner’ın gala için yaptığı kıyafet seçimi yaptı ve tanga ile partiye geldi. Sütyen de giymeyen modele eleştiriler geldi.
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Kendall Jenner ve Bad Bunny, MET Gala sonrası düzenlenen partiye giderken görüntülendi.
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Jenner, yeni sevgilisi Porto Rikolu rapçi Bad Bunny ile partiye gelirken transparan kıyafetinin üzerine tanga giyince sosyal medyada alay ve eleştiri konusu oldu.
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Sütyen giymeyen model, transparan kıyafetinin üzerine de tanga tercih etti. Jenner’ın kıyafetini görenler, “Kıyafette eksik bir şeyler var”, “Müstehcen seçim” yorumlarında bulundu.
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