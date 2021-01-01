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Son Yaz’ın Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı!

Son Yaz’ın Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı!
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26 Kasım 2021 - 14:41

Son Yaz’ın Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı!

Final kararıyla seyirciyi üzen Son Yaz dizisinde Alperen Duymaz, Ali Atay ve Birce Akalay ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 1

Geçtiğimiz ekim ayında ekranlara veda eden Son Yaz dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 2

Genç oyuncu, siyahlar içindeki cesur pozuyla büyük beğeni topladı.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 3

Sancaktutan’ın iddialı pozlarına, ”Bizi bitirdin be!”, ”Bu kadar güzel olmak için ne yapıyorsun?” ve ”Aşk kadın” gibi yorumlar yapıldı.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 4

Meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, herhangi bir dizi veya film projesinde yer almıyor.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 5

Bir mücevher markasının yüzü olan Sancaktutan, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 6

2018 yılında Gülperi dizisiyle oyunculuğa adım atan Sancaktutan, Son Yaz dizisiyle kariyerinde zirveye çıkmıştı.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 7

Instagram da 873 bin takipçisi bulunan Hafsanur Sancaktutan takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 8

İşte Hafsanur Sancaktutan’ın siyahlar içerisindeki cesur pozları;

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 9
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 10
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 11
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 12
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 13
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 14
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 15
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 16
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 17
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 18
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 19
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 20
Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 21

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Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 22

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Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı! - Sayfa 23
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