Ödüllü astrolog Michaela’dan tüyler ürperten kehanetler

Gerçekleşen öngörüleri ile tanınan Türkiye’nin ödüllü astrologlarından Michaela Astro, yeni

kehanetleriyle korkuttu… Haber Konseyi’ne 2022 yılının ikinci yarısı için özel açıklamalarda bulunan

Michaela, “Depremlere, savaşa ve sokak kavgalarına hazır olun” dedi

70 ülkenin katıldığı yarışmada astroloji dalında birincilik ödülü kazanarak adını tüm dünyaya duyuran

Michaela Astro’dan yeni kehanetler geldi… Geçtiğimiz yıl Donald Trump’ın davetlisi olarak ABD’ye

giden ve bu olayın duyulmasıyla bir anda herkesin konuştuğu isimler arasına giren Michaela Astro,

2022 yılının ikinci yarısı için tüyler ürperten öngörülerde bulundu.

“Türkiye için güzel şeyler söylemek isterdim ancak ne yazık ki yok. Önümüzdeki günler ve aylar çok

zor geçecek. Depremler, savaşlar ve sokak kavgaları görüyorum” diyen Michaela Astro, Haber

Konseyi’ne özel açıklamalar yaptı.

Covid 19’un biteceği tarihi, Donald Trump’ın seçimlerde kaybedeceğini, Ebru Gündeş’in Rıza Zarrab

tarafından aldatıldığını, Hadise’nin evleneceğini, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi daha pek çok olayı aylar

öncesinden haber veren Michaela Astro, yeni öngörülerini şöyle sıraladı:

“Daha önce de söylediğim gibi sokak kavgaları artacak. Sokak ortasında fuhuş yapanlar, kadınlara

şiddet olayları, sarkıntılıklar hep bilinçli olarak yapılıyor. Halkın sinir uçları ile oynuyorlar. Türkiye’de

sokak olaylarının başlaması isteniyor. Özellikle ülkemizdeki yabancılar bunlar için uğraşıyorlar.

İnşallah ben yanılırım ve Türkler bu oyuna izin vermez. Ayrıca Türkiye üzerine dünya ülkeleri

tarafından da oyunlar oynanıyor. Bizleri bir savaşın içine çekmeye çalışıyorlar. Böyle bir durumda hiç

kimsenin kuşkusu olmasın, biz kazanacağız. Dünya ülkeleri savaşın bizim topraklarımızda olmasını

istiyorlar ama bunu başaramayacaklar.”

Türkiye’de 6, dünya çapında 2 ödül…

Türkiye’nin en çok ödül kazanan astroloğu olarak da ünlenen Michaela Astro ayrıca yürekleri ağıza

getiren depremlerle ilgili öngörülerinden de şöyle bahsetti:

“Havaların bir ısınıp, bir soğuduğu ilginç günler yaşadık. Şimdi de sıcaklar artacak. İşte iklimdeki bu ani

değişimler depremleri de tetikleyecek. Doğu Anadolu’da, İstanbul’da depremler olacağını görüyorum.

İnşallah hasarları büyük olmaz. Çürük ve hasarlı binalardan uzak durmanızı öneriyorum”.

“Herkes patlamaya hazır bomba gibi”

Bir çok ünlü işadamı, CEO, futbolcu ve sanatçıya danışmanlık yaptığı da bilinen Michaela Astro,

herkesin şikayet ettiği son günlerde herkes tarafından yaşanan yoğun halsizlik hissine de değindi…

Michaela, “İnsanların bir çoğunda yorgunluk, halsizlik, tembellik söz konusu. Kiminle konuşsanız bu

sıkıntılardan dert yanıyorlar. Sanki kara bulutlar üstlerine yığılmış gibi. Danışamlarının çoğu da bu

konudan şikayetçi. Ekonomik kriz, işsizlik insanları agresif yaptı. Sokaklarda kendini yakan insanlar da

hepimizin sinirlerini bozdu. Birbirimizle çok kavga eden bir toplum olduk. Herkes patlamaya hazır bir