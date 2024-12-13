MSB’DEN SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ AÇIKLAMASI: UYGUN KOŞULLAR BEKLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine taşınmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, türbenin taşınmasıyla ilgili çalışmaların, Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen terörden arındırma operasyonları ve güvenlik koşullarının iyileşmesi ile mümkün olabileceğini belirtti.

Süleyman Şah Türbesi’nin Taşınması İçin Uygun Koşullar Bekleniyor

MSB kaynakları, Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasına yönelik olarak uygun koşulların oluşmasını beklediklerini ifade etti. Bakanlık, sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bölgedeki güvenlik şartlarının iyileşmesinin ardından türbenin taşınması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Süleyman Şah Türbesi: Türkiye’nin Sınırları Dışındaki Tek Vatan Toprağı

Süleyman Şah Türbesi, Türkiye’nin sınırları dışında bulunan tek vatan toprağı olarak tarihi bir öneme sahip. Türbenin güvenliği, Türk devletinin hassasiyet gösterdiği önemli bir konu olmuştur. 2015 yılında güvenlik gerekçesiyle türbe, IŞİD’in tehditleri üzerine Suriye’nin Eşme köyüne taşınmıştı. O tarihten bu yana türbe, Türkiye için büyük bir sembolik anlam taşıyor.

Bölgedeki Güvenlik Koşullarının İyileşmesi

Türbenin eski yerine taşınması, bölgedeki güvenlik koşullarının iyileşmesiyle mümkün olacaktır. MSB’nin açıklamasında, Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının önemli bir aşamaya gelmesi ve güvenliğin sağlanması durumunda, türbenin yerinin yeniden değerlendirilerek eski yerine taşınması planlanmaktadır.

Sonuç: Güvenlik Öncelikli

Türbenin taşınması, Türkiye için bir anlam taşıyan ve bölgedeki güvenlik durumuna bağlı olarak şekillenecek bir süreçtir. MSB, bölgedeki gelişmeleri ve güvenlik koşullarını sürekli olarak izlemekte ve en uygun şartların oluşmasıyla birlikte gereken adımları atmayı planlamaktadır.

kaynak: https://www.ensonhaber.com