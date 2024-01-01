Seçil Erzan’dan ‘ben dolandırıldım’ çıkışı! ‘Borçlu duruma düşen benim…’

Seçil Erzan’ın 20 Kasım’daki duruşmada “Ben dolandırıldım. Borçlu duruma düşen benim. İnsanlar mal mülk sahibi oldular” dediği ortaya çıktı.
Yüksek kâr vaadiyle aralarında futbol dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda ismi dolandıran Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın 20 Kasım’daki duruşmada söylediği “Ben dolandırıldım. Borçlu duruma düşen benim. İnsanlar mal mülk sahibi oldular” sözleri yeniden gündem oldu.
20 Kasım’da görülen dolandırıcılık davasının Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi ile kaydedilen duruşması geçen gün 174 sayfalık tutanak haline getirildi.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında tutanaktan şu bölümlere dikkati çekti:
MAHKEME BAŞKANI: Yakınlarınız para verdi. Siz değerlendiriyor muydunuz parayı?
ERZAN: Evet, değerlendiriyordum. O yakınlarım şimdi diyor ki “Bilgimiz dışında para çekti.” Öyle bir şey yok. Herkes kendi rızasıyla… O dönemde değerlendiriyordum, halka arzlara giriyordum. Ödeyemediğim zaman kredi çekiyordum.
MAHKEME BAŞKANI: Neden böyle bir şey yapıyordunuz?
ERZAN: Ortak paydamız, paradan para kazanmaktı. Ama kazanmadım bugüne kadar.
MAHKEME BAŞKANI:2020 yılından sonra…
ERZAN: Gayri kaydi kazançla çoğaltmak isteyen birisi parasını teslim etti bana.
MAHKEME BAŞKANI: Kim bu?
SANIK SEÇİL ERZAN: Galatasaray’dan birisi.
(Bu aşamada isim vermiyor) O dönem kulüpten ayrıldı. Her istediğinde hayatını devam ettirmek ve ödemelerini yapması için para ödüyordum, “Hayır” diyemiyordum.
MAHKEME BAŞKANI: Size bir miktar para verdi.
ERZAN: Evet, elden.
MAHKEME BAŞKANI: İhtiyaç oldukça gönderiyordunuz.
ERZAN:İstediği para, verdiği paradan çok çok çok fazla olmaya başladı ve hayır diyemedim.
MAHKEME BAŞKANI: Herhalde para giriş çıkışı oluyordu.
ERZAN: Hayır, bir defa oldu. 300 bin dolar gibi bir şeydi.
MAHKEME BAŞKANI: Peyderpey veriyordunuz.
ERZAN: Ya 50 bin dolar isteniyordu, ödeniyordu. 100 bin dolar isteniyordu, ödeniyordu.
MAHKEME BAŞKANI: Hayır diyemediniz.
ERZAN: Demedim, diyemedim. Ne yapıyordum? Bu paranın üretilmesi gerekiyor. Kendim ipotek verdim, araba sattım, Florya’daki evimizi sattım. Kuzenlerimin parası gelip gidiyordu, onlardan ödüyordum. Sonra çok fazla almaya başladı. 2021 Temmuz’a kadar sorun yoktu.
Ta ki, ismini vermek istemediğim iki kişi; (Ayhan Akman’ı ve Fırat Özdemir’i kastediyor) benden para alan insanların çok kazandığını bildiğinden dolayı ilk önce birisi geldi, daha sonra öbürünü getirdi. Bir verdilerse 100 almaya, 200-300 istemeye başladılar ve son veremedim, tehdit edilmeye başladım. En büyük korkum bankadan attırılmaktı.
Savcı,“İlk kim geldi size?” diye sordu.
İlk başta Terim’in adını vermeyen Erzan, sorular karşısında “Tamam” dedi.
MAHKEME BAŞKANI: Herkes anladı kim olduğunu. Fatih Terim mi bu bahsettiğiniz kişi?
ERZAN:Herkes sözüne güveniyordu.
MAHKEME BAŞKANI: 300 bin dolar diye bahsettiğiniz bu kişi, Terim miydi?
ERZAN:Tamam.
Mahkeme başkanı “Terim’i tanıyor musun?” diye sordu.
Tutanaktan:
ERZAN: Tanıyorum.
MAHKEME BAŞKANI: Oldu mu aranızda para alışverişi?
ERZAN: Evet.
MAHKEME BAŞKANI: Borcunuz var mı?
ERZAN: Asla yok.
Erzan, sorguda Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı üzerinden Emre Belözoğlu’nun parasını aldığını anlatırken, fon düzeneğini Terim’in bildiğini ima ediyor. Bahçekapılı’nın kayınpeder referansıyla geldiğini kaydediyor.
ERZAN: Bahçekapılı, ailesinde beni iyi tanıdıkları, sevdikleri, bankacılık işlemlerinde bilinirliğim olduğu için referansla geldi. Teyit ederek geldi kayınpederinden.
AVUKAT ŞEKİP MASTUROĞLU: Kayınpederi kim?
ERZAN: Fatih Terim.
Ne Terim’in damadı Bahçekapılı ne de avukatı Turhan Karataş, Erzan’ın ifadelerine itiraz etti.