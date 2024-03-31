YSK Başkanı seçim yasağının kaldırıldığını duyurdu

YSK Genel Başkanı Ahmet Yener, seçim yasağının kaldırıldığını duyurdu. Yener, seçim yasağına uymayan yayın kanalları için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Yener, “il ilçe seçim kurulu hakimlerimize personelimize ve sandık kurul görevlilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca yayın yasağına riayet eden basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. ancak biz açıklamadan yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Şuan itibariyle yayın yasağı kalkmıştır” dedi.