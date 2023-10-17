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CHP binasına ‘Türkiye’de yabancı asker postalı istemiyoruz’ pankartı asıldı

CHP binasına ‘Türkiye’de yabancı asker postalı istemiyoruz’ pankartı asıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2023 - 16:16

CHP Genel Merkezi’ne “Türkiye’de yabancı asker postalı istemiyoruz” yazılı bir afiş asıldı.

TBMM’de bugün Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresinin uzatılmasını içeren tezkere görüşmeleri yapılacak ve oylanacak.

Görüşme öncesi CHP Genel Merkezi’ne üzerinde, “Türkiye’de yabancı asker postalı istemiyoruz” yazılı bir afiş asıldı.

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KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuya ilişkin, “Birinci sorum Bahçeli’ye: Bu tezkereye ‘evet’ diyeceğini söylüyorsun.

Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine ‘evet’ diyor musun? Türkiye’ye yabancı bir askerin gelmesini istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de çağrı yaparak tezkereye “hayır” demesini istemişti.

MHP ve İyi Parti, tezkereye bir kez daha “evet” diyeceklerini bildirmişti.

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