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Son haline inanamayacaksınız. Bir zamanların en iyi mankeniydi

Son haline inanamayacaksınız. Bir zamanların en iyi mankeniydi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mayıs 2024 - 16:08
Güzide Duran güzelliğiyle zamana meydan okuyor.

2000’li yıllarda podyumların tozunu attıran Güzide Duran’ı görenler ‘Maşallah’ demekten kendini alamıyor.

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Bir döneme damgasını vuran 43 yaşındaki model uzun süredir podyumlardan uzak duruyor.

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2008 yılında ünlü mimar Adnan Aksoy ile evlenen manken Güzide Duran moda dünyasına veda etme kararı almıştı.

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Bir çok ünlü firmanın teklifini reddeden Duran, eşiyle birlikte Amerika’ya yerleşmişti.

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2009 yılında ise kızları Selin’i kucağına alan güzel manken anneliğin keyfini yaşamaya başlamıştı.

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Bir süre Amerika’da yaşayan ardından İtalya’ya yerleşme kararı alan Güzide Duran’ın ailesiyle birlikte Türkiye’ye döndüğü iddia edilmişti.

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Instagram’daki paylaşımlarıyla yıldızını bir kez daha parlatan Güzide Duran, adeta zaman meydan okuyor.

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43 yaşında olmasına rağmen formunu ve güzelliğini hiç kaybetmemesiyle dikkat çeken eski manken sık sık eşi Adnan Aksoy’la aşk dolu pozlar paylaşıyor.

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