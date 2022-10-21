MHP’li Oktay Vural’la ilgili istifa iddiası! Katılacağı parti belli oldu…

AK Parti’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba‘nın ardından, şimdi de MHP’li Oktay Vural’ın partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılacağı iddia edildi.
Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, kulislerde İYİ Parti’ye ‘iktidarı rahatsız edecek’ katılımların devam edeceği konuşulurken “sıradaki ismin eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın olabileceği” ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez de geçen hafta İYİ Parti’ye katılmış ve genel başkan başdanışmanı olmuştu.
Vural, katıldığı bir TV programında, Türkiye’deki ekonomi yönetimini ve siyaset iklimini eleştirmişti. Türkiye’de korku ikliminin de olduğunu belirten Vural, “Yenilenmemiz gerek” demişti. Vural’ın sözleri MHP’de tartışmaları beraberinde getirmişti.