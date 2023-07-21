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Serenay Sarıkaya’dan 10 milyon kutlaması

Serenay Sarıkaya’dan 10 milyon kutlaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Temmuz 2023 - 17:24

Tatil pozlarıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya, Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşmanın sevincini yaşadı.

Serenay Sarıkaya’dan 10 milyon kutlaması

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı “Aile” dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dizisi sezon finalindeyken dijital bir platformda yayınlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimlerine başladı.

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Son olarak tatil pozlarıyla çok konuşulan Sarıkaya, Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaştı.

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Serenay Sarıkaya, 4 fotoğrafını birleştirdiği bir kolaj yayınlayıp kutlama ve kalp emojileriyle 10 milyon takipçiye ulaşmanın sevincini takipçileriyle paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden Sarıkaya uzun kullandığı saçlarını omuzlarına gelecek kadar kısa kestirmişti. Ünlü ismin son hali takipçileri tarafından eleştirilmişti. Bir çok takipçisi Serenay Sarıkaya’ya uzun saç yakıştığını savundu.

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Serenay Sarıkaya, Netflix’te izleyicisinin karşısına çıkacak olan yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’de amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.

 

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