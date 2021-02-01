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Yeni Adresi Belli Oldu

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Yeni Adresi Belli Oldu
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06 Eylül 2021 - 15:59
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Son olarak Beyaz TV kadrosunda yer alan deneyimli ismin yeni adresi belli oldu.

Ankara gündemini yakından takip eden ve siyasi yayınlarıyla dikkat çeken başarılı televizyoncu Pınar Işık Ardor artık Tv100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ardor pazar günleri ‘Pazar Siyaseti’ ile pazartesi akşamında ‘Gündeme Dair’ programlarını sunacak.

Pınar Işık Ardor yeni kanalını kendi Instagram sayfasından, “Aşkla yaptığım yayınlarıma devam… 13 Eylül pazartesi itibarıyla Tv100 ailesinde sizlerle ilk yayınımızda buluşacağım. Yine her soruyu dolandırmadan sormaya devam Allah utandırmasın diyerek iyi dileklerinize talibim. Bu anlamda 3N Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’e, 3N Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu’na, Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer’e ve Tv100 programlar müdürü Bülent Yılmaz’a ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederek başlayalım” ifadeleriyle duyurdu.

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