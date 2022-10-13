Kasım rüzgarına hazırlık

Tüm dünyada hem markaların hem de tüketicilerin heyecanla beklediği bir Black Friday (Kara Cuma) dönemi daha yaklaşıyor. Her yıl kasım ayının başında başlayan kampanyalarla bu dönem alışveriş şölenine dönüşüyor. Kasım ayının geneline yayılan indirim günleri kapsamında, e-ticarette hareketli bir dönem yaşanıyor. Kasım ayı genelinde harcamalar iki kat artarken, en yüksek ortalama sepet tutarı ise 290 TL ile 26 Kasım yani Black Friday günü oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, geçen yıl sadece Black Friday yani 26 Kasım haftasında internetten kartlı ödemeler önceki haftaya göre yüzde 30 artarak, yaklaşık 14,5 milyar TL olmuştu. Black Friday alışverişlerinin miktarı her yıl istikrarlı bir şekilde artıyor. Ticimax ve IdeaSoft gibi altyapı sağlayıcı şirketlerle konuştuk, KOBİ’lerin bu rüzgarı kaçırmaması için yapması gerekenler şöyle sıralanıyor:

Black Friday, e-ticaret sitenizin yıl içinde en yoğun olacağı dönemlerin başında gelir. Çok boyutlu ve bütünlüklü bir e-ticaret kampanya yönetimi ile bu yoğunluğu büyük bir avantaja çevirebilirsiniz. Sitenizi bu döneme hazırlarken mutlaka göz önünde bulundurmanız gereken belli başlı konular vardır. Bu konulardan herhangi birinin es geçilmesi, kampanyanızın başarısına engel olabilir.

İnternet siteniz, bu dönem içinde daha önce görmediğiniz ziyaretçi sayılarına ulaşabilir. Sağlam olmayan e-ticaret altyapıları, artan trafiğe cevap vermekte zorlanabilir. Buna bağlı olarak kullanıcılar, sitenize ulaşmakta ya da ürün sayfaları arasında gezinmekte sorun yaşayabilir. Bu yoğunluğu e-ticaret sitesi kurma aşamasında öngöremeyebilirsiniz ama Black Friday’in sağladığı imkânlardan yararlanmak istiyorsanız güçlü bir altyapıya sahip olmanız önemlidir. Bu konuda IdeaSoft’tan her türlü desteği alabilirsiniz.

E-posta bültenleri, müşterilerinize ulaşmak için etkili ve pratik bir yoldur. E-posta kutularına düşen Kara Cuma fırsatları başlıklı bir ileti, satın alma konusunda ciddi bir tetikleyicidir. Ama kampanyaların arttığı bu dönemde müşteriler, ciddi bir reklam yoğunluğunun etkisi altına girer ve onların iletişim bilgilerini toplamak çok zor olabilir. Bu durumu tahmin edip iletişim bilgilerini önceden toplamak işinizi oldukça kolaylaştırır.

Kampanya dönemleri reklam stratejileri, bu süreçteki başarınız ile doğrudan ilişkilidir. Ulaşmak istediğiniz kitleye göre şekillendirilmiş reklam çalışmaları, yaptığınız indirimlerle ve diğer kampanyalarla birleşince çok etkili bir sonuç verir. Bu nedenle bu dönemde takip edeceğiniz tanıtım ve reklam stratejilerini, yaptığınız pazar araştırmalarından elde ettiğiniz veriler ışığında, Kara Cuma günleri öncesinde belirlemeniz önemlidir. Bu yol haritanızı ne kadar erken belirlerseniz ortaya çıkan yeni şartlara karşı esnekliğiniz o denli artar.

Sosyal medya, artık hayatımızın değişmez bir parçası. Buna bağlı olarak reklam ve tanıtım için de çok kullanışlı bir alan konumuna geldi ki son dönemdeki e-ticaret pazarlama trendleri de bunu doğrular nitelikte. Bu süre zarfında Black Friday indirimleri ve benzer bilgilerin sosyal medya mecraları üzerinden aktif şekilde duyurulması istediğiniz satış rakamlarına ulaşmanızı kolaylaştırır.

Ürün veya hizmetlerinize dair bilgi veren içerikler, dikkat çekici görseller ve yaratıcı videolar bu süreçte daha çok kişiye ulaşmanız konusunda size yardımcı olacak. Dolayısıyla bu tür içerikleri, belirlediğiniz tanıtım stratejileri doğrultusunda kampanya dönemi öncesinde hazırlamak, doğru zamanda doğru kitle ile buluşmanızın ve potansiyel müşterilerinizi satın almaya ikna etmenizin önü açar.

Unutmamalısınız ki müşterilerin çok büyük bir kısmı, hem reklam çalışmalarınızı hem de ürünlerinizi mobil cihazlardan görür. Bu nedenle tüm stratejilerinizi, mobil cihazları da kapsayacak hatta öne çıkaracak şekilde geliştirmeniz önemlidir. Hazırladığınız içeriklerin ve satışlarınızı gerçekleştirdiğiniz internet sitesinin mobil cihazlara tam uyumlu olması Black Friday günlerindeki satış rakamlarınıza olumlu olarak yansır.

Bu dönemde kataloğunuzdaki her ürünü kampanyaya dâhil etmeniz gerekmez. Ama indirim uyguladığınız Black Friday ürünleri, ulaşmak istediğiniz hedef pazar ile paralellikler taşımalıdır. Hangi ürünlerin kampanya kapsamına alınacağını doğru şekilde belirlemek bu açıdan büyük önem taşır. Örneğin, Black Friday telefon indirimleri, müşterilerin özellikle odaklandığı konulardan biridir. Şayet kataloğunuzda bu türden, normal şartlarda bütçeleri zorlayabilecek ürünler varsa bunların fiyatlarında indirime gitmek faydalı olabilir.

Bu dönemde daha önce ulaşmadığınız ya da tahmin etmediğiniz satış rakamlarını görebilirsiniz. Bu nedenle stoklarınızı kontrol edip kampanya kapsamındaki ürünleri buna göre belirleyerek yaşayabileceğiniz olası sorunların önüne geçebilirsiniz.