Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’den üzücü haber

Akasya Durağı isimli dizide Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez 2018’de nikah masasına oturduğu iş insanı Cem Candar’dan boşandı.
Akasya Durağı dizisinde Dilek rolünü canlandıran oyuncu Pelin Sönmez 2018 yılında Cem Candar ile birlikte evlenmişti. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren ünlü çiftin, uzun bir süre önce boşandığı ortaya çıktı.
GİZLİLİK KARARI
Oyuncu Pelin Sönmez ile ünlü iş insanı Cem Candar’ın boşanma davası üzerinde gizlilik kararı olduğu ve iki tarafın da anlaşmalı olarak tek celsede boşanarak yollarını ayırdığı öğrenildi.