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Son dakika: Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Son dakika: Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Mart 2022 - 11:03

Son dakika: Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Mart döneminde yüzde 40,47 oldu. Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,68 TL oldu.

 

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. 2022 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 iken, bu anket döneminde 40,47 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,83 iken, bu anket döneminde yüzde 26,43 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,42 ve yüzde 17,03 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 16,87 ihtimalle yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 14,87 ihtimalle ise yüzde 33,00 – 35,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,91’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 15,91‘inin beklentilerinin ise yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 34,24 ihtimalle yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 17,01 ihtimalle ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 38,10’unun beklentilerinin yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 28,57‘sinin beklentilerinin ise yüzde 16,00 – 18,99 aralığında olduğu gözlendi.

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FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,19 iken, bu anket döneminde yüzde 14,22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

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DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.

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GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

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