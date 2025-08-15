SİTARE AKBAŞ’TAN HAMİLELİK İDDİALARINA NET YANIT

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı “Zeyno” karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sitare Akbaş, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen ve oyuncu Cengiz Orhonlu ile geçtiğimiz haftalarda nikâh masasına oturdu. Magazin gündeminde geniş yer bulan bu evlilik, düğün sonrası sosyal medyada yayılan “hamile olduğu için evlendi” iddialarıyla daha da konuşulur hâle geldi.

Törenden günler sonra sessizliğini bozan Akbaş, hakkında çıkan söylentilere net bir açıklama getirdi. “Benim üzerimden ‘hamile’ diye yazıldığı için cevap verme gereği duydum. Belki öyle bir kararla da evlenebilirdik ama gerçekten öyle bir durum yok. Eğer olursa alnımızın akıyla, göğsümüzü gere gere söyleriz. Şu an kesinlikle hamile değilim.” sözleriyle iddiaları yalanladı.

Düğün Fotoğraflarını Paylaştı, Dostlarına Teşekkür Etti

Sitare Akbaş, açıklamasının ardından Instagram hesabından düğünlerine ait yeni kareler paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflarına, “Biz erdik muradımıza, sizler çıkın kerevetine. Gecemize güzellik katan, sevgimizi ve neşemizi bizimle paylaşan değerli ailelerimize ve dostlarımıza çok teşekkür ederiz.” notunu düştü.

Hayranları ve yakın çevresinden olumlu yorumlar alan ünlü oyuncu, zarif gelinliği ve doğal makyajıyla sosyal medyada övgü topladı. Akbaş ve Orhonlu çiftinin mutluluğu, paylaşılan karelerde adeta gözlerinden okunuyordu.

Sitare Akbaş Kimdir?

1988 doğumlu Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Akbaş, “Akasya Durağı” dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle tanındı. Daha sonra “Ulan İstanbul”, “Bir Aile Hikayesi” ve “Cam Tavanlar” gibi popüler projelerde rol aldı. Oyunculuk performansı ve doğal tavırlarıyla izleyicinin beğenisini kazanan Akbaş, tiyatro sahnelerinde de aktif olarak yer alıyor.