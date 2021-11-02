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Kılıçdaroğlu’nun Çıkışı Bürokratları Kendine Getirdi: Talimat Gelse de…

Kılıçdaroğlu’nun Çıkışı Bürokratları Kendine Getirdi: Talimat Gelse de…
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03 Kasım 2021 - 14:46

Kılıçdaroğlu’nun Çıkışı Bürokratları Kendine Getirdi: Talimat Gelse de…

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara seslendiği videosu ardından yaşananları bir siyasetçi ile görüşmesini yayınlayarak aktardı.

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HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde “kanun dışı” talimatlara uymama konusunda bürokratlara yönelik yaptığı uyarılara ilişkin olarak bürokrasi ile yakın ilişki içindeki bir siyasetçi ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Sarıkaya’nın aktardığına göre söz konusu siyasetçi, “Kemal Bey’in bu sözleri bürokrasiyi etkiliyor… Bürokrasi daha önce ne talimat gelirse yapıyordu. Kemal Bey’in bu çıkışları sonrası temkinli davranıyorlar. Yarın başlarına bir iş geleceğinden endişe etmeye başladılar…” dedi.

Sarıkaya şöyle devam etti:

“Öncelikle gelecek yıl sonbaharında seçimin olacağı konusunda kulislerde var olan algı bürokrasiye de sirayet etmiş. İşler öncesine göre çok daha yavaş ilerler olmuş.

Son dönem AK Parti içinden yapılan asgari ücret, EYT’liler ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalar da bürokrasi içinde seçimin gelmekte olduğuna ilişkin algıyı güçlendirmiş… Buna dün MHP lideri Bahçeli’nin seçim grup toplantısında, ‘Adım adım Anadolu’ söylemiyle 2023 için olduğunu belirttiği seçim startı da eklendi…

Bürokrasi her sandık mevsimindeki tutumunu takınıp tedbirli olmaya, işleri daha temkinlilik içinde ele almaya başlamış. Bu da işleri kilitlemiş… Sistemin tam oturmaması nedeniyle zaten ağır işleyen süreçler, aşırı temkinlilik nedeniyle daha da ağır işler olmuş.Savları o ki Kılıçdaroğlu da bunu gördüğü için her hafta bürokrasiye yükleniyor…

 

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