Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Sağlık Raporu Yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP il başkanları toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sağlık raporu” çıkışına da yanıt vermeyi unutmadı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın dünkü AKP grup toplantısında yaptığı, “Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini Kılıçdaroğlu istiyor” açıklamasına, CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu, “AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU’NA RAPOR YANITI

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “sağlık raporu” talebine de yanıt verdi. Erdoğan, “Dünkü sözlerime Kılıçdaroğlu çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş.” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumartesi günü Adana’nın misafiri olacağız. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde hem vatandaşlarımız ve teşkilatlarımızla bir araya geliyor hem de bir çok eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

– Yıllardır aynı yalanlardan bıkmayanların maskelerini her seferinde tekrar tekrar düşürmek zorundayız.

– Dünkü grup konuşmasında CHP Genel Başkanı’nın yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili tutarsızlıklarını bizzat kendi ağzıyla ifade ettiği görüntüleri de kullanarak anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aranızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz kimsenin işine karışmayız. Doktorların işine de karışmayız. Ama ortada acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen “Allah şifa versin” deyip kendi işimize bakmaktır.

– Bay Kemal, dünyayı izlemiyor musun? İnsanlar benzin bulamıyor benzin. Kamyon şoförü bile bulamıyorlar.

– Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, habire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz ya. Memur sendikalarıyla yapılan son toplu sözleşmeye bu başlığı koyan da biziz.

– Kendi aklınca şehitlerden gazilere herkesi kışkırtmaya çalışan bu kişi, çiftlerimize de bulaşmış. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz, bu şahıs ilkokul çocuğu seviyesinde bile olmayan bir mantıkla güya tarım denklemi kuruyor. Söylediği şeyin çiftçiyi bugünkü seviyesinden bile geriye düşüreceğinden bile haberi yok. O derece şuursuz durumda.

“GURUR, KİBİR BİZE YAKIŞMAZ”

– Biz demiyoruz ki ülkede hiçbir sıkıntı yok. Fakat bu sorunların nasıl çözüleceğini en iyi biz biliyoruz.

– Biz hayatı boyunca iftira ve yalanla mücadele etmiş, her başarısını büyük mücadeleyle kazanmış bir siyasi hareketten geliyoruz. Ülkemizin zor bir dönemi olan 1994’te biz CHP’den alarak bunlara rağmen kazandık. Siyasi ve ekonomik çöküntünün zirvede olduğu 2002’de iktidara bunlara rağmen geldik.

– Hep söylüyorum bize gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ordusuyuz.