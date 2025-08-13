YAŞAR ÇAKMAK SORUYOR: BÜYÜK ŞAİBE OTEL KAYITLARINA KİM ENGEL OLDU?

MEDYA DÜNYASINDAKİ SKANDALIN PERDE ARKASI

Aylar önce medya dünyası, iddialarla dolu büyük bir skandalla çalkalandı. İddiaya göre olayın kadın kahramanları, bir televizyon kanalında sabah programı yapan iki ünlü isimdi. Sosyal medyada ilk olarak Instagram üzerinden dolaşıma giren bu söylentiler, kısa sürede magazin gündeminin merkezine oturdu. Bir Instagram kullanıcısı, bu iki ismi açıkça paylaşınca, diğer magazin hesapları da isimleri yayınlamaya başladı.

Gazeteci Yaşar Çakmak ise habercilik etiğine uyarak olayı isim ve yer vermeden aktardı. Ancak skandal büyüyünce, olayla anılan televizyon kanalı tasarruf gerekçesiyle Magazin Müdürü ve program yapımcısı Bilal Özbilge’yi görevden aldı. Program sunucuları Pınar Eliçe ve Didem Delen de işten çıkarıldı. Her iki isim, bu kararın skandalla ilgisi olmadığını, yaz sezonu tatiline çıktıklarını söyleseler de magazin kulisleri, kovuldukları görüşünde birleşti.

YAŞAR ÇAKMAK’A SUÇLAMA VE KARŞI ATAK

Pınar Eliçe ve Didem Delen, sosyal medya hesaplarında skandalın sorumlusu olarak Yaşar Çakmak’ı hedef göstererek hem iftira niteliğinde açıklamalar yaptı hem de hukuk yoluna başvuracaklarını duyurdu. Oysaki söz konusu iddialar, Çakmak’tan önce başka gazeteciler tarafından deşifre edilmişti.

İddialara göre olay, iki sunucu ile üç erkeğin bir otelde âlem yaptığına dairdi. İki sunucu, katıldıkları YouTube programlarında Yaşar Çakmak’a hakaret içerikli açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Çakmak, ünlülerin tanınmış avukatı ve ağır ceza uzmanı Devrim Nur Kayabalı ile birlikte savcılığa giderek ifade verdi. Meslek etiğine bağlı olarak hareket ettiğini belirten Çakmak, ayrıca hakarete uğradığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

OTEL KAYITLARI VE SKANDAL ŞÜPHESİ

Çakmak, kamu kurumlarını ve kolluk kuvvetlerini olayı aydınlatmaya davet ederek hem uyuşturucu kullanımı hem de otelde konaklama kayıtlarının incelenmesi için talepte bulundu. Savcılık makamı, söz konusu otelin belirtilen tarihlerde kamera sisteminin arızalı olduğunu bildirdi.

Olayın erkek tarafındaki isimlerden birinin hem saatçilik yaptığı hem de bu otelde ortaklığı bulunduğu iddiası, “koruma” şüphelerini güçlendirdi. Ünlülerin avukatı ağır cezası avukat Devrim Nur Kayabalı, otel yönetiminin savunmasına sert bir yanıt vererek ifade tutanağına şu sözleri ekletti:

“Yazılı ve kapsamlı dilekçemizi savcılığa ibraz etmiştik. Aynen tekrarlamakla bu Hyatt Regency Otelin Ataköy şubesinin 09/08/2025’te savcılığa gönderdiği kamera kayıtlarının lobi giriş çıkış kayıtlarının cihaz kapasitesinin dolması nedeniyle savcılığa ibraz edilemeyeceğine ilişkin traji komik yazısına cevap vermek istiyoruz. Beş yıldızlı bir otelin bağlı bulunduğu mevzuat hükümlerine göre ve sosyal güvenlik ilkeleri gereğince hem çalıştığı personel hem de müşterinin hem de kamuyu korumak ve herhangi bir olumsuzluğu önleyebilmek adına giriş çıkış kayıtlarının ve mevzuatın izin verdiği yerlerde kamera kayıtlarının tutulması zorunludur. Eğer illegal otel 24 saatliğine dahi olsa otelin giriş çıkış yapan müşterilerinin kimliğini kayıt altına almadı ise bu bir ruhsat iptal sebebidir. Sayın savcılıktan özellikle üstünün örtülmek istediğini açıkça anladığımız yazıya ilişkin olarak otelin ‘tekiden’ tekrar yazı yazmasını, savcılığın tekidine rağmen otelin kayıt sunmaktan kaçınmaya devam etmesi halinde ise ilgili otel hakkında da tüm yasal haklarımızı bilahare kullanacağımızı belirtmek isteriz. Bu bir cinayet dosyası olsaydı ve şikâyetimiz olay gününde otelde işlenmiş bir cinayete ilişkin olmuş olsaydı otel bunun altından nasıl kalkabilecekti.”

Kayabalı’nın bu sert uyarısı, otel için ruhsat iptali ihtimalini gündeme getirdi.

DAVANIN SEYRİ VE KAMUOYU DESTEĞİ

Davanın nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken, Yaşar Çakmak’ın habercilik ilkelerine bağlı kalarak hareket etmesi kamuoyunda olumlu karşılandı. Olay, medya dünyasında etik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

