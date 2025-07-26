VELİAHT DİZİSİYLE SHOW TV YENİ SEZONA DAMGA VURACAK

Veliaht Dizisi Show TV’de: Dev Kadro, Usta Ekip ve Unutulmaz Bir Hikaye Aynı Sahneye Çıkıyor

Show TV’nin eylül ayında ekrana getireceği iddialı projesi Veliaht, “büyük sahnelerin yıldızları”nı bir araya getiren eşsiz kadrosu, güçlü hikayesi ve usta yaratıcı ekibiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Başlangıçta “Halef” adıyla yola çıkan ve sonrasında ismi “Veliaht” olarak güncellenen dizi, hem hikayesindeki yenilikçi yaklaşımı hem de adındaki değişimle izleyicide büyük bir merak uyandırdı.

Başrolünde Türk televizyon ve sinema dünyasının parlayan yıldızı Akın Akınözü (Timur) ile usta oyuncu Ercan Kesal (Zülfikar Karslı) bulunuyor. Bora Akkaş (Zafer Karslı) ve Serra Arıtürk ise yeni neslin başarılı oyuncuları olarak dikkat çekiyor. Kadroda ayrıca Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal gibi hem deneyimli hem genç birçok değerli oyuncu bir araya geliyor. Böylece dizi, “Türk televizyonunun altın sahnesi”nde dev isimleri aynı hikayede buluşturuyor.

Veliaht’ın yaratıcı ekibi de izleyiciye güven veriyor: Özgün hikayesini kaleme alan Tunahan Kurt, televizyonun en yenilikçi ve derinlikli hikaye anlatıcılarından biri olarak projeye imzasını atıyor. Senaryo ekibinde Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer de yer alarak, karakter derinliği ve sürükleyicilikte çıtayı yukarıya taşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise “karakter yaratımında ve dramatik anlatımda usta” olarak tanınan Sinan Öztürk oturuyor. Tüm bu isimlerin buluştuğu yapımın arkasında ise sektörde vizyonerliğiyle bilinen Yamaç Okur yer alıyor.

Hikayede; Esenler Otogarı’nda hüküm süren Karslı ailesinin gücünü ve mirasını, yaşanan sağlık sorunları nedeniyle sarsan Zülfikar Karslı ve yurt dışından döneceği gün beklenen oğlu Zafer’in sürükleyici yolculuğu izleyiciyi bekliyor. Babasından kalan borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur’un, bu sırlarla dolu aileye dahil oluşu ve kaderinin bir veliaht olarak değişmesi, seyirciyi dramatik bir anlatının içine çekiyor. Karslı ailesinin tüm fertleri için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Set hazırlıklarına Esenler Otogarı’nda başlanan ve ilk bölümü 4 Eylül Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Veliaht, yüksek prodüksiyon kalitesi, derinlikli karakterleri, usta işi oyunculukları ve yaratıcı ekibiyle bu sezonun en iddialı dizilerinden biri olmaya aday. “Büyük sahnelerin yıldızları” bu kez aynı hikayede buluşuyor!

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