SIRRI SÜREYYA ÖNDER: “ÖCALAN’IN ŞARTI YOK”

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Önder, Abdullah Öcalan’ın bu konuda herhangi bir ön şartının olmadığını belirterek, “Bu işin hiçbir şartı yok. Ön şart ya da sonrasında bir şart yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum.” ifadelerini kullandı.

PKK’NIN SİLAH BIRAKMASI GÜNDEMDE

Son dönemde siyasette PKK’nın silah bırakması ve örgütün tasfiye edilmesi konuları tartışma konusu olurken, Sırrı Süreyya Önder’in bu açıklamaları dikkat çekti. Önder, sürecin belirli aşamalarının başarıyla tamamlandığını ve bundan sonraki sürecin teknik, hukuki ve siyasi altyapıya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Ancak, bu gerekliliklerin birer ön koşul olmadığını, sürecin doğal ilerleyişinin bir parçası olduğunu vurguladı.

“SİLAHLARIN DEVRE DIŞI KALMASI HERKES İÇİN GEÇERLİ”

Önder’in açıklamalarına göre, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, sadece belirli bir grup için değil, tüm taraflar için geçerli. Önder, silahların tamamen devre dışı kalmasının önemine değinerek, sürecin tüm aktörleri kapsadığını ifade etti.

Bu gelişmeler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı, terör örgütünün tamamen silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısının ardından geldi. Siyasi çevrelerde, bu sürecin nasıl ilerleyeceği ve atılacak adımların neler olacağı merakla takip ediliyor.

TÜRKİYE’DE SİYASİ GELİŞMELERİN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

PKK’nın silah bırakması ve çözüm sürecine dair açıklamalar, Türkiye’nin güvenlik politikalarında ve siyasi atmosferinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Hükümet yetkilileri ve muhalefet partileri, bu sürecin nasıl yönetileceği konusunda farklı yaklaşımlar sergiliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/