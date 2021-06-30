Habertürk Kendi Patronu Turgay Ciner’i İfşa Etti

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Kara para aklamaktan Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) medya ile ilişkilerinin odağındaki Habertürk, bu kez kendi patronu Turgay Ciner’i zor durumda bırakabilecek bir haberle gündemde.

Habertürk web sitesinin, SBK ve Ciner’in, özel jetleriyle ABD’nin Venezuela’ya yaptırımlarını delmiş olabileceklerini belirten bir haberi kullandığı ortaya çıktı.

Eski Habertürk spikeri Veyis Ateş’in SBK’dan şantajla 10 milyon Euro istediği iddiaları ve Habertürk yazarı Sevilay Yılman’ın SBK’yla kurduğu ‘abla’lık ilişkisi Habertürk’ü zor durumda bırakmıştı. SBK’nın, Ateş’in şantaj ses kaydını Yılman ve Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya dinletmesi tüm dikkatleri, Ciner Yayın Holding’e çekmişti.

Ancak, görünen o ki, Ciner’in ismi bu kez daha derin bir krizin tam ortasında.

SBK’nın, özel jetiyle, Venezuela’ya pek çok kez sefer yaptığı ve altın taşıyarak ABD yaptırımlarını deldiği iddia edilirken, CHP’nin Washington Temsilcisi Yurter Özcan, başka Türk şirketlerinin de yaptırımları delmiş olabileceğini açıkladı.

Özcan, daha önce ulusal ve uluslararası basında çıkan haberlerden yola çıkarak, iki uçağın daha Venezuela’ya benzer seferler düzenlediğini hatırlattı.

Twitter’da şu ifadeleri kullandı:

‘Halk TV’de bahsettiğim özel Türk jetleri aracılığı ile ABD yaptırımlarının delinerek, Venezuela’nın Rusya ve İran’a altın yollamasına Türkiye’nin aracılık ettiği iddialarını daha da çok duyacağız. SBK, Ciner ve MNG’nin de dahil olduğuna dair iddialar var.’

Özcan daha sonra, Türk medyasında örneğine az rastlanan bir hatayı da gözler önüne serdi.

Buna göre, Ciner’in yaptırımları delmiş olabileceği iddiasını, Habertürk sayfalarına taşımıştı:

Türk şirketlerine ait (SBK,MNG, Ciner) özel jetler ile Venezuela’dan altın taşındığı şüphesi üzerine ABD’nin Türkiye’yi Ocak 2019’da uyardığını anlatmıştım. Batılı medya kuruluşlarının yaptığı bu haberi, BBC Türkçe’den alıp kim kullanmış dersiniz? Ciner’e ait olan Habertürk.

Habertürk’ün web sitesi olan haberturk.com, Şubat 2019’da BBC Türkçe’de çıkan ‘ABD’den Türkiye’ye ‘Venezuela ile altın ticareti uyarısı’ başlıklı haberi olduğu gibi kullanmış.

Hatta kendi patronu olan Ciner’le ilgili şu satırları sayfalarına taşımış:

‘Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami de, bu ay içerisinde Türkiye’ye yaptığı bir ziyaret kapsamında Çorum’da Ahlatcı Holding’e ait bir altın rafinerisinde incelemelerde bulunmuştu. Madencilik sektöründe de yer alan Ciner Holding’e ait bir özel jet geçen hafta başkent Caracas’a seyahat ederken görülmüştü.’

Habertürk’ün, kendi patronunu ABD yaptırımlarını delmekle itham eden bu haberi 2 seneden fazla bir süredir sayfalarında tutuyor olması da bir diğer ilginç nokta.