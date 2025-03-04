İSRAİL, ABD’DEN TÜRKİYE’Yİ DURDURMASINI İSTEDİ!

İsrail yönetimi, Türkiye’nin Suriye’de askeri üs kurma planlarından duyduğu rahatsızlığı ABD’ye ileterek bu sürecin engellenmesini talep etti. Tel Aviv’in, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin artmasının kendi güvenliğine tehdit oluşturabileceğini düşündüğü ifade ediliyor. Bu gelişme, Ortadoğu’daki jeopolitik dengeleri ve uluslararası güçlerin pozisyonlarını yeniden gündeme taşıdı.

İSRAİL’İN ENDİŞESİ NE?

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin Suriye’de üç yeni askeri üs kurmayı planladığını ve bunun İsrail’in güvenlik politikalarına ters düştüğünü öne sürdü. İsrail hükümeti, bu üslerin bölgedeki askeri ve siyasi dengeleri değiştireceğini, özellikle de İsrail’in güvenliğini tehdit edebileceğini belirtiyor. Bu nedenle Washington’dan, Türkiye’nin planlarını durdurmasını talep etti.

Uzmanlara göre, İsrail’in bu hamlesinin arkasında Türkiye’nin Suriye’de artan etkinliği yatıyor. Türkiye, özellikle terörle mücadele kapsamında sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede varlık gösterirken, İsrail’in bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. İsrail, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının ilerleyen süreçte kendisi için bir tehdit oluşturabileceğini düşünüyor.

ABD’NİN TUTUMU NE OLACAK?

Washington yönetimi, Türkiye ile NATO müttefiki olarak yakın ilişkilere sahip olsa da İsrail ile de stratejik ortaklık yürütüyor. ABD’nin bu taleple ilgili nasıl bir karar alacağı belirsizliğini koruyor. Beyaz Saray, şu ana kadar konuya dair resmi bir açıklama yapmazken, Ortadoğu’daki güç dengeleri açısından kritik bir süreç yaşandığı belirtiliyor.

Biden yönetimi, bölgedeki askeri ve diplomatik dengeleri gözeterek karar verecek. Türkiye, özellikle Suriye’deki terör örgütlerine karşı mücadelede önemli bir aktör olurken, ABD’nin bu süreçte nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.

SURİYE’DEKİ GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR MU?

Suriye, uzun yıllardır birçok ülkenin çıkar çatışmalarına sahne olmaya devam ediyor. Türkiye, sınır güvenliği ve bölgesel istikrar için askeri operasyonlar düzenlerken, İsrail ise Suriye’deki İran destekli gruplara karşı hava saldırıları gerçekleştiriyor. Bu dinamikler, bölgedeki askeri hareketliliğin her geçen gün arttığını gösteriyor.

Uzmanlara göre, Türkiye’nin Suriye’de askeri üs kurma planları, bölgedeki güç dengelerini önemli ölçüde değiştirebilir. İsrail’in bu konuda ABD’ye yaptığı baskı, Türkiye’nin bölgesel güç olarak etkisini artırmasını engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI DEVAM EDİYOR

Türkiye, Suriye’de uzun süredir askeri operasyonlar gerçekleştiriyor ve bölgedeki terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Ankara yönetimi, sınır güvenliğini sağlamak ve mülteci akınını kontrol altına almak için bölgedeki askeri varlığını sürdürüyor.

Özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile sınır hattını güvenli hale getiren Türkiye, gelecekte de Suriye’deki askeri varlığını güçlendirmeyi planlıyor. İsrail’in bu durumu kendi güvenliği açısından tehdit olarak görmesi, Ortadoğu’da yeni bir diplomatik gerilimi beraberinde getirebilir.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/