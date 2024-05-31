Suudi Arabistan’da bikinili defile. Gözlerinize inanamayacaksınız

Suudi Arabistan’da, Vizyon 2030 projesi kapsamında, kültürel bir devrim yaşanıyor.

BİKİNİLİ DEFİLENİN ARKASINDAKİ TÜRK

Ülkedeki dönüşümü en çarpıcı biçimde gözler önüne seren komisyonun başında, GAP, Gucci ve Swarovski gibi markalarda yöneticilik yapmış ve dünyada modaya yön veren 500 isim arasında yer alan Burak Çakmak bulunuyor.

Suudi Arabistan’ın ilk bikinili moda defilesinin arkasındaki isim olan Çakmak, Parsons Moda Tasarım Okulu’nda moda dekanı olarak beş yıl görev yaptıktan sonra Suudilerin teklifi üzerine bu pozisyona getirildi. Bu defile, Suudi Devlet Haber Ajansı SPA tarafından bile ‘kültürel ve ekonomik bir dönüm noktası’ olarak nitelendirildi. Moda Komisyonu, sektörde 100 Suudi markası yaratmayı hedefliyor.

Program dahilinde, 100 Suudi moda tasarımcısı, LVMH, Kering, Valentino Groups, Chanel Limited, Calvin Klein, Tom Ford, Bulgari, Camper ve Swarovski gibi önde gelen moda evleri ve Central St. Martins, Royal College of Art, Bocconi, London School of Economics, Yale ve Parsons’tan eğitim deneyimi olan uluslararası bir uzman ekibi tarafından yönetilen bir yıllık titiz bir çalışmaya katılmak üzere seçildi.

Vogue dergisi ile yapılan anlaşma kapsamında, Vogue medya desteği sağlamanın yanı sıra moda markalarına editoryal yaklaşım ve sosyal medya kullanımı konusunda kritik içgörüler sunarak ve ortak markalı etkinliklerle destek veriyor.

5 YIL YASAKTAN SONRA MÜZİK ZORUNLU DERS

Suudi müziğini genişletmeye odaklanan bir komisyonun varlığı, ülkede büyük bir değişimi temsil ediyor.

Beş yıl öncesine kadar Suudi Arabistan’da müzik yasakken, şimdi okullarda 1.3 milyon Suudi çocuğun müzik dersi alması hedefleniyor.

26 bin 500 öğretmen müzik öğretmek üzere eğitildi ve anaokulu, ilkokul ve ortaokulda müzik zorunlu ders haline geldi.

Dört üniversitede konservatuvar açıldı ve 15-24 yaş arası gençlerin yaklaşık yüzde 20’si artık bir müzik aleti sahibi.

İngiltere’de bağımsız sanatçıların oluşturduğu AIM platformunu altı yıldır yöneten Paul Pacifico, komisyon başkanı olarak atandı ve 2030 yılına kadar 65.000 kişiye istihdam sağlayacak 60 girişimden oluşan Suudi Arabistan’ın ilk müzik stratejisi duyuruldu.

Halka açık konserler teşvik edilecek ve desteklenecek.

Pacifico, “Suudi Arabistan’da işler değişiyor, bu yüzden krallık bütün bir müzik segmenti oluşturmak istiyor” dedi.

Moja programı aracılığıyla, eğitmenler ve sektör uzmanları tarafından 100 genç müzisyen yetiştirilmesi hedefleniyor ve slogan ‘Bu Senin Zamanın’ olarak belirlendi.

Suudi Arabistan, yıllık yüzde 25 kayıtlı müzik geliri artışıyla bölgenin en hızlı büyüyen ülkesi haline geldi.

Riyad’ın dışındaki bir çöl alanı, Kasım 2022’de dünyanın en büyük rave dans partilerinden birine ev sahipliği yaptı ve şehir şu anda 64 milyar doları aşan eğlence yatırımları alıyor. Bu yatırım fonunun büyük bir kısmı canlı müzik endüstrisine ayrılıyor.

Komisyon, ülkeyi küresel sahnede temsil edecek dünya standartlarında on müzik yeteneğini bulmak için XELEMENT ile Suudi Arabistan’ın şimdiye kadarki en büyük yetenek arayışına sponsor oldu.

26 bin genç yarıştı ve Riyad’da bir ‘Avrupa Müzik Haftası’ düzenlendi. Ayrıca, Suudi Ulusal Orkestrası ve Korosu ile Suudi Gösteri Sanatları Topluluğu, Amerikan caz topluluğu Dizzy Gillespie All-Stars ile birlikte performans sergiledi.

İŞTE YAŞANAN TÜM DEVRİMLER…

Bir zamanlar yasak olan müzik ve sinema, şimdi teşvik ediliyor ve okullarda zorunlu dersler arasına girmiş durumda olması dikkat çekti.

Kadınlar, sadece ehliyet almakla kalmayıp, konserler düzenliyor, sokak sanatlarına katılıyor ve ülkenin yapay zeka projelerine liderlik ettikleri bildirildi.

Bu değişimler ekonomiyi petrole bağımlılıktan kurtarmayı ve ülkeyi çeşitli alanlarda dünya sahnesinde etkin kılmanın hedeflendiği bildirildi.

Kültürel dönüşüm, müzikten sanata, modadan yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede ilerledi.

Müzik, artık okullarda zorunlu bir ders ve birçok genç müzik aleti sahibi olduğu ifade edildi.

Sinema ve tiyatro, yeni nesiller için teşvik ediliyor ve Suudi Arabistan’ın ilk opera eseri sahnelendi.

Edebiyat alanında, manga formatında yayınlanacak eserlerle gençlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen projelerinin de olduğu bildirildi.

Moda sektöründe ise Suudi tasarımcılar uluslararası uzmanlar tarafından eğitiliyor ve Vogue gibi prestijli dergilerle iş birlikleri yapılıyor. Bu değişim, Suudi Arabistan’ın petrol gelirlerinin rekor seviyelere ulaşmasıyla destekleniyor.

Aramco’nun elde ettiği kâr, Apple gibi şirketleri geride bırakarak ekonominin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Ayrıca, kadınların öncülük ettiği birçok komisyon, ülkedeki değişimi yönlendiriyor ve bu komisyonlar aracılığıyla sanat, gastronomi, mimarlık ve yapay zeka gibi alanlarda önemli adımlar atılıyor.

Suudi Arabistan, yapay zeka etiği ve stratejik planlamada da BM danışma organına katılarak uluslararası bir rol üstleniyor ve büyük yatırımlar çekmeyi hedefliyor.