Son seçim anketi KONDA’dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

Nagehan Alçı, KONDA Araştırma’ya ait iki anketin sonuçlarını ve hazırlanan rapordan bulguları paylaştı. Ankete göre, seçim 2. tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark 2 puan.

KONDA Araştırma, biri 1 – 2 Nisan, diğeri 15 – 16 Nisan’da iki saha çalışması yürüttü. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, rapordan bulguları paylaştı. Alçı “Konda, Nisan ayında iki ayrı araştırma yaptı. İlki 1-2 Nisan tarihlerinde. Fakat yaklaşan seçimlerin önemini dikkate alarak 15-16 Nisan’da ikinci bir saha çalışması daha yaptılar. Rakamlar bu iki araştırmanın sentezi” dedi.

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KONDA’nın bu araştırmalar doğrultusunda 202 sayfalık rapor hazırladığını belirten Alçı, bunda AK Parti ve genel olarak Cumhur İttifakı yükselirken, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarının arttığının belirtildiğini aktardı.

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Rapora göre son üç aydır Cumhur İttifakı’nın oyları yüzde 45 bandında. Millet İttifakı ise yüzde 36-38 bandında hareket ediyor.

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15-16 Nisan verilerine göre kararsızlar dağıtılınca sonuçlar şöyle:

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AK Parti: Yüzde 36,2

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AK Parti 2018 seçimlerinde yüzde 42,6 oy aldı. KONDA’nın anketine göre AK Parti 6,4 puan oy kaybediyor.

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CHP: Yüzde 24

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2018 seçimlerinde CHP yüzde 22,6 oy aldı. Ankete göre CHP oylarında 1,4 puan artırıyor.

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İYİ Parti: Yüzde 13,7

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Bir önceki seçimde İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. Ankete göre İYİ Parti oylarını 3,7 puan artırdı.

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HDP/Yeşil Sol: Yüzde 10,3

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HDP bir önceki seçimde yüzde 11,7 oy aldı.

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MHP: Yüzde 7,4

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MHP bir önceki seçimde yüzde 11,1 oy aldı. Ankete göre MHP 3,7 puan oy kaybetti.

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Ankete göre ‘diğer’ partilerin oy oranı ise yüzde 8,5 olarak ölçüldü.

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Alçı, TİP’in oylarını paylaşmasa da kararsızlar dağıtıldığında Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yüzde 12’ye ulaştığını belirtti. Buna göre TİP’in oyu yüzde 1,7 olarak hesaplanabilir. Yeniden Refah ve Memleket Partisi’nin oyları ise aktarılmadı.

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Alçı, kararsızlar dağıtılmadan önceki ittifakların oy oranını da aktardı:

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Cumhur İttifakı: Yüzde 38

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Millet İttifakı: Yüzde 32

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Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10

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Cumhurbaşkanlığı yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 39 oyla eşit olduğunu, Muharrem İnce’nin yüzde 7, Sinan Oğan’ın ise yüzde 2 oyda göründüğünü belirten Alçı, şu ifadeleri kullandı:

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“Yüzde 10 hâlâ kararsız olduğunu, yüzde 3 ise hiçbir yere oy kullanmayacağını söylemiş. Yani Konda’ya göre de tıpkı Panoramatr’nin ifade ettiği gibi büyük ihtimalle seçim 28 Mayıs 2023 tarihine kalmış durumda. İlk turda kararsızlar dağıtılınca Erdoğan 43, Kılıçdaroğlu 42 alıyor.

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‘İkinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa oyunuzu kime verirsiniz’ sorusuna ise hem 1-2 Nisan araştırmasında hem de 15-16 Nisan araştırmasında verilen cevap aynı. Adeta rakam sabitlemiş…

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Kılıçdaroğlu: Yüzde 51

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