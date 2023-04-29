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Son seçim anketi KONDA’dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

Son seçim anketi KONDA’dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Nisan 2023 - 19:59

Nagehan Alçı, KONDA Araştırma’ya ait iki anketin sonuçlarını ve hazırlanan rapordan bulguları paylaştı. Ankete göre, seçim 2. tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark 2 puan.

Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 1

KONDA Araştırma, biri 1 – 2 Nisan, diğeri 15 – 16 Nisan’da iki saha çalışması yürüttü. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, rapordan bulguları paylaştı. Alçı “Konda, Nisan ayında iki ayrı araştırma yaptı. İlki 1-2 Nisan tarihlerinde. Fakat yaklaşan seçimlerin önemini dikkate alarak 15-16 Nisan’da ikinci bir saha çalışması daha yaptılar. Rakamlar bu iki araştırmanın sentezi” dedi.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 2

KONDA’nın bu araştırmalar doğrultusunda 202 sayfalık rapor hazırladığını belirten Alçı, bunda AK Parti ve genel olarak Cumhur İttifakı yükselirken, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarının arttığının belirtildiğini aktardı.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 3

Rapora göre son üç aydır Cumhur İttifakı’nın oyları yüzde 45 bandında. Millet İttifakı ise yüzde 36-38 bandında hareket ediyor.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 4

15-16 Nisan verilerine göre kararsızlar dağıtılınca sonuçlar şöyle:

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 5

AK Parti: Yüzde 36,2

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 6

AK Parti 2018 seçimlerinde yüzde 42,6 oy aldı. KONDA’nın anketine göre AK Parti 6,4 puan oy kaybediyor.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 7

CHP: Yüzde 24

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 8

2018 seçimlerinde CHP yüzde 22,6 oy aldı. Ankete göre CHP oylarında 1,4 puan artırıyor.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 9

İYİ Parti: Yüzde 13,7

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 10

Bir önceki seçimde İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. Ankete göre İYİ Parti oylarını 3,7 puan artırdı.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 11

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 10,3

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 12

HDP bir önceki seçimde yüzde 11,7 oy aldı.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 13

MHP: Yüzde 7,4

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 14

MHP bir önceki seçimde yüzde 11,1 oy aldı. Ankete göre MHP 3,7 puan oy kaybetti.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 15

Ankete göre  ‘diğer’ partilerin oy oranı ise yüzde 8,5 olarak ölçüldü.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 16

Alçı, TİP’in oylarını paylaşmasa da kararsızlar dağıtıldığında Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yüzde 12’ye ulaştığını belirtti. Buna göre TİP’in oyu yüzde 1,7 olarak hesaplanabilir. Yeniden Refah ve Memleket Partisi’nin oyları ise aktarılmadı.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 17

Alçı, kararsızlar dağıtılmadan önceki ittifakların oy oranını da aktardı:

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 18

Cumhur İttifakı: Yüzde 38

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 19

Millet İttifakı: Yüzde 32

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 20

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 21

Cumhurbaşkanlığı yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 39 oyla eşit olduğunu, Muharrem İnce’nin yüzde 7, Sinan Oğan’ın ise yüzde 2 oyda göründüğünü belirten Alçı, şu ifadeleri kullandı:

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 22

“Yüzde 10 hâlâ kararsız olduğunu, yüzde 3 ise hiçbir yere oy kullanmayacağını söylemiş. Yani Konda’ya göre de tıpkı Panoramatr’nin ifade ettiği gibi büyük ihtimalle seçim 28 Mayıs 2023 tarihine kalmış durumda. İlk turda kararsızlar dağıtılınca Erdoğan 43, Kılıçdaroğlu 42 alıyor.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 23

‘İkinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa oyunuzu kime verirsiniz’ sorusuna ise hem 1-2 Nisan araştırmasında hem de 15-16 Nisan araştırmasında verilen cevap aynı. Adeta rakam sabitlemiş…

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 24

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Sayfa 25

Erdoğan: Yüzde 49.”

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