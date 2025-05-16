İSMAİL SAYMAZ’IN EV HAPSİ KALDIRILDI

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz’a verilen ev hapsi kararı, Gezi davası soruşturması kapsamında 56 gün sonra kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Saymaz, adli kontrol şartları kapsamında özgürlüğüne kısıtlama olmadan haftada bir kez karakola giderek imza vermeye ve yurt dışına çıkış yasağına devam edecek.

Gözaltı Süreci ve Ev Hapsi Kararı

İsmail Saymaz, 19 Mart 2025 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından 20 Mart’ta sevk edildiği mahkeme tarafından ev hapsi uygulanmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda Saymaz, 56 gün boyunca ev hapsinde kalmıştı.

Ev Hapsinin Kaldırılması ve Devam Eden Adli Kontrol

Son olarak mahkeme, İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararını kaldırdı ancak adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Bu tedbirler arasında haftalık karakola gidip imza verme yükümlülüğü ile yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor. Adli kontrolün devam etmesi, Saymaz’ın soruşturma sürecinde hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla uygulanıyor.

Basın ve Hukuk Dünyasından Tepkiler

Gazeteci Saymaz’a yönelik ev hapsi kararının kaldırılması, basın özgürlüğü savunucuları ve hukuk çevrelerinde olumlu karşılandı. Saymaz’ın özgürlüğüne kısıtlama olmadan adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılması, Türkiye’de basın mensuplarının yargı süreçlerindeki hassas duruma dikkat çekti.

Gezi Davası ve Güncel Gelişmeler

Saymaz’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında açılan Gezi davası, yıllardır Türkiye gündeminde yer alan önemli hukuk meselelerinden biri. Dava kapsamında yapılan soruşturmalar ve yargılamalar, basın özgürlüğü ve ifade hakkı tartışmalarını beraberinde getiriyor. İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararının kaldırılması, bu uzun süreçte önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.