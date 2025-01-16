SERENAY SARIKAYA’DAN SAVCILIK İFADESİ

Türkiye’nin sevilen oyuncularından Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda “tanık” sıfatıyla ifade verdi. Adliye çıkışında basın mensuplarının karşısına geçen Sarıkaya, hem hakkındaki iddialara açıklık getirdi hem de hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

SORUŞTURMA NEDEN BAŞLADI?

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma, sanat camiasında geniş yankı uyandırdı. İddialara göre, Barım’ın bazı oyuncuların özel hayatına müdahalede bulunduğu ve bu durumun kazanç sağlama amaçlı olduğu öne sürüldü. Bu kapsamda Serenay Sarıkaya, olayla ilgili bilgi vermek üzere savcılığa davet edildi.

İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Savcılıkta yaklaşık bir buçuk yıldır şarkıcı Mert Demir ile duygusal bir ilişki yaşadığını belirten Sarıkaya, bu ilişkinin tamamen kendi iradesiyle başladığını vurguladı. Menajerinin bu süreçte herhangi bir etkisi olmadığını dile getiren ünlü oyuncu, “Bu ilişki karşılığında maddi bir kazanç elde ettiğim yönündeki iddialar asılsızdır. Banka hesaplarım incelenebilir, her şey ortadadır,” ifadelerini kullandı.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM”

Savcılık çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi. “Bugünlere dişimle tırnağımla geldim. Hakkımda çıkan iftiralar nedeniyle buradayım ve ifademi verdim. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum,” diyen Sarıkaya, tüm bu iddialara karşı hukuki mücadele başlatacağını duyurdu.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sadece Serenay Sarıkaya ile sınırlı kalmayacağı, başka oyuncuların da ifadeye çağrılabileceği iddia ediliyor. Menajer Ayşe Barım’ın sanat camiasındaki etkisi göz önüne alındığında, soruşturmanın daha fazla ismi kapsayabileceği düşünülüyor.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDI

Serenay Sarıkaya’nın ifade verdiği haberinin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuya destek mesajları yağdırdı. #SerenaySarıkaya ve #HukukiSüreç gibi etiketler kısa sürede trend listesine girdi. Birçok kullanıcı, Sarıkaya’nın açıklamalarını takdir ederek hukuki mücadelesinde yanında olduklarını belirtti.

KENDİ HAYATINA SAHİP ÇIKTI

Sarıkaya’nın adliye çıkışında yaptığı açıklamalar, sanat dünyasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. “Kendi emeğimle bir yerlere geldim, asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılıyorum” diyen ünlü oyuncunun kararlı tutumu dikkat çekti. Serenay Sarıkaya, yaşanan süreçte hem kendisinin hem de sanat camiasının zarar görmemesi adına konunun titizlikle takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com