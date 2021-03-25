Hande Erçel: Söylediklerim Acıtabilir

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Hande Erçel: Söylediklerim Acıtabilir

Ünlü oyuncu Hande Erçel, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Erçel, ergenlik döneminden şöhret yolcuğuluna kadar birçok konu hakkında konuştu

Hande Erçel, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programının konuğu oldu. 17 yaşında İstanbul’a geldiğini söyleyen Erçel, “10 yıl oldu Balıkesir’den geleli. Ben İstanbul’da büyümek istemezdim. Küçük yerde herkes birbirini bilir tanışır o yüzden de özgürsündür. Bir mahallede tüm çocuklar sokakta salçalı ekmek yiyerek büyüdük. Babamın huyu vardı biz mahalleden çıkamazdık” dedi.

Küçükken sessiz sakin bir çocuk olmadığını dile getiren oyuncu, “Balıkesir’de özgür büyüdüğümüz için de çok konuşan çocuklardık.” şeklinde konuştu.

Erçel ayrıca, “2011 yılında, 17 yaşımda İstanbul’a geldim 10 sene oldu. Ben İstanbul’da büyümek istemezdim çünkü küçük yerde herkes birbirini tanır. Bir mahallede bütün çocukların sokakta birlikte oynadığı bir yerde büyüdüm.” ifadelerini kullandı.

Biz mahalleden çıkamazdık. Liseye geçene kadar babamsız bir yere gidemezdim, bir cadde vardı o caddeyi geçince babama haber giderdi gelir bizi oradan alırdı.

Ablam Gamze ile aramızda bir yaş var. Biz ikiz gibiyiz… Bizi çok aynı büyüttüler. Saçlarımızı aynı kestirdiler, aynı kıyafetleri giydirdiler. Yıllar sonra büyüdükçe farklı kıyafetler giyince aramızda ufak tartışmalar çıktı. İkimizde de o günlerden yara izleri var (gülüyor) Gamze yaramazlık yapar benim üstüme atardı.

Hiç fake hesabım yok, ama sağ olsun arkadaşlarım ne bilmem gerekiyorsa söylüyor.

Bilmediğim konu hakkında hiç atıp tutmadım çünkü çok utanırım, bir konuyu bilmiyorsam ‘bilmiyorum’ derim.