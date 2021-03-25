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Hande Erçel: Söylediklerim Acıtabilir

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Hande Erçel: Söylediklerim Acıtabilir
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25 Mart 2021 - 16:57
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Hande Erçel: Söylediklerim Acıtabilir

Ünlü oyuncu Hande Erçel, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Erçel, ergenlik döneminden şöhret yolcuğuluna kadar birçok konu hakkında konuştu

 

Hande Erçel, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programının konuğu oldu. 17 yaşında İstanbul’a geldiğini söyleyen Erçel, “10 yıl oldu Balıkesir’den geleli. Ben İstanbul’da büyümek istemezdim. Küçük yerde herkes birbirini bilir tanışır o yüzden de özgürsündür. Bir mahallede tüm çocuklar sokakta salçalı ekmek yiyerek büyüdük. Babamın huyu vardı biz mahalleden çıkamazdık” dedi.

 

Küçükken sessiz sakin bir çocuk olmadığını dile getiren oyuncu, “Balıkesir’de özgür büyüdüğümüz için de çok konuşan çocuklardık.” şeklinde konuştu.

 

Erçel ayrıca, “2011 yılında, 17 yaşımda İstanbul’a geldim 10 sene oldu. Ben İstanbul’da büyümek istemezdim çünkü küçük yerde herkes birbirini tanır. Bir mahallede bütün çocukların sokakta birlikte oynadığı bir yerde büyüdüm.” ifadelerini kullandı.

 

Biz mahalleden çıkamazdık. Liseye geçene kadar babamsız bir yere gidemezdim, bir cadde vardı o caddeyi geçince babama haber giderdi gelir bizi oradan alırdı.

 

Ablam Gamze ile aramızda bir yaş var. Biz ikiz gibiyiz… Bizi çok aynı büyüttüler. Saçlarımızı aynı kestirdiler, aynı kıyafetleri giydirdiler. Yıllar sonra büyüdükçe farklı kıyafetler giyince aramızda ufak tartışmalar çıktı. İkimizde de o günlerden yara izleri var (gülüyor) Gamze yaramazlık yapar benim üstüme atardı.

 

Hiç fake hesabım yok, ama sağ olsun arkadaşlarım ne bilmem gerekiyorsa söylüyor.
Bilmediğim konu hakkında hiç atıp tutmadım çünkü çok utanırım, bir konuyu bilmiyorsam ‘bilmiyorum’ derim.

 

 

Sinirlenince gözüm döner, ortalığı yakarım. Benim dilim çok sivri, tartışırken gözüm döner söylediklerim biraz acıtıyor olabiliyor.

 

Ergenlik dönemim tam belaydı. ‘Okula’ diye evden çıktım. Okul formamın altına eşofmanlarımı giyip ‘ilk otobüs nereye’ diye sordum ve Eskişehir’e gittim. Bunu lise 2‘de yaptım. Biz o zaman Balıkesir’de yaşıyorduk. Eskişehir’de otobüsten indim telefonumu açtım babam ‘karşıya gel’ dedi. Babam haberi almış benden önce Eskişehir’e gitmiş. Ayna karşısında kendi kendime konuşurum. Kendimle yüzleşiyorum.

 

İstanbul’a okul için geldim. Geldiğimde Moda’da yurtta yaşadım. Oyunculuk heyecanı başlayınca okulumu da bitiremedim. İki yıl okudum, fırsat olunca bitirmek istiyorum.
İlk başlarda oyuncu Hülya Duyar bana yardımcı oldu. O beni insanlarla tanıştırdı, ajansa yönlendirdi. Eğitimler, seçmeler falan derken oyunculuğa başladım.

 

 

Sosyal medyada bazen ‘ben bunu neden paylaştım’ deyip sildiğim içerikler oluyor. Çünkü çok fazla yanlış yere çekildiği oluyor. Onun dışında sosyal medyamı samimi kullanıyorum. Bir iletişim aracı orası bizim için…
Ben hep bugünlerin geleceğini hayal ettim. Hayal etmezsen gerçekleşmez zaten. Endişelendiğim, korktuğum anlar oldu. Çok zorlandığım zamanlar da oldu ama bir şeyi çok isteyince araya ne girerse girsin ondan vazgeçemiyorsun. O şey olana kadar neler olursa olsun yapana kadar devam edeceksin.

Teyze olmak dünyanın en güzel hissi! Anneliği tatmadığım için belki ama… 15 aylık oldu Mavi, her gün değişiyor. Ben haftada bir görüyorum her gittiğimde başka bir Mavi var… İleride çocuğum olsun ben de çok istiyorum. Mavi bana benziyor şu an.

 

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