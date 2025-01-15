ERDOĞAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Lideri Özgür Özel‘in “kırmızı kart” kampanyasına sert tepki gösterdi. Özel’in yüksek fiyatlar ve maaş zamlarına karşı başlattığı “kırmızı kart” gösterme hareketini tiye alarak, “Kart oyununun CHP’nin karakterine daha uygun olduğu kanaatindeyim” dedi.

“GÜÇLÜ OLAN GÜÇSÜZÜ YİYECEK”

Erdoğan, Özgür Özel‘in kampanyasına dair yaptığı açıklamada, “Çok çaba ve zahmet gerektirmediği için kart oyununun CHP’nin karakterine daha uygun olduğu kanaatindeyim” diyerek, CHP‘nin siyaset üretme yeteneğine de göndermede bulundu. Erdoğan, bu tür açıklamaların siyasi anlamda fazla bir etki yaratmayacağını belirterek, “Öncekiler kelebek ömürlü olmuştu, bunu biraz daha devam ettirebilirler” dedi.

YPG UYARISI: “SİLAH BIRAKMAZLARSA KURTULAMAYACAKLAR”

Erdoğan, Suriye‘deki gelişmelere de değindi ve YPG‘nin silah bırakmaması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşacaklarını belirtti. “Suriye’deki en büyük sorun olan YPG bir an önce silah bırakmazsa, yaklaşan akıbetten kurtulamayacak” diyerek, bölgedeki terörist gruplara karşı Türkiye’nin güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğinin altını çizdi.

İMRALI VE TERÖRÜN SON BULMASI

Erdoğan, İmralı‘daki gelişmeleri de gözler önüne sererek, terörle mücadelede kararlı olduklarını ve bölücü örgütün son bulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ayrıca, “Terör örgütü ve bağlantılı yapılar gereken adımları atmazsa, biz terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz” diyerek operasyonların hız kesmeden süreceğini belirtti.

SİYASETİ BİLMEYENLERİ ELEŞTİRDİ

Erdoğan, Suriye‘deki durumu eleştirenlere, “Ne zaman zalim defolup gitti, o zaman mı aydınlandınız?” şeklinde tepki gösterdi. Ayrıca, “Suriye’deki Türk, Kürt ve Arap kardeşliğini bozamayacaksınız” diyerek, Türkiye’nin bölgedeki etkisinin altını çizdi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net