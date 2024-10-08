Tüm Türkiye bunu konuşuyordu: Sur canisi Semih Çelik’in arkasındaki kişi kim?

İstanbul Fatih’te Edirnekapı surlarında korkunç cinayete kurban giden Ayşenur ve İkbal’in ardından intihar ederek yaşamına son veren katil Semih Çelik’in arkasında görünen şahsın kim olduğu günlerdir konuşulmuştu.
İlk olarak Ayşenur’u öldüren Semih Çelik, Edirnekapı’daki surlara geldi ve İkbal’i de buraya çağırdı. Surlarda 19 yaşındaki İkbal’i öldüren ve parçalara ayıran şahıs bir süre surlarda oturdu, kendini ipe bağladı.
Akabinde kendini surlardan atan şahsın arkasında görünen şahıs ile ilgili sır perdesi aralandı.
GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU
Çelik, surlardan tam atladığı sırada arkasında görülen kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu.
Görüntüdeki kişinin, Çelik’i ikna etmek üzere surlara çıkan müzakereci polis memuru olduğu öğrenildi. Sabah’ın haberine göre; polis yukarı çıkıp tam hamle yapmaya çalışırken Çelik kendini aşağı bıraktı.
CENAZESİNE SADECE 3 KİŞİ KATILDI
Semih Çelik’in güvenlik sebebiyle iptal edilen cenaze namazı 5 Ekim’de akşam saatlerinde, Kilyos Mezarlığı’nda düzenlendi.
Ailesinden sadece 3 kişinin katıldığı cenazede, Semih Çelik’in mezarına isminin yazılmadığı öğrenildi.