Tüm Türkiye bunu konuşuyordu: Sur canisi Semih Çelik’in arkasındaki kişi kim?

İlk olarak Ayşenur’u öldüren Semih Çelik, Edirnekapı’daki surlara geldi ve İkbal’i de buraya çağırdı. Surlarda 19 yaşındaki İkbal’i öldüren ve parçalara ayıran şahıs bir süre surlarda oturdu, kendini ipe bağladı.

Akabinde kendini surlardan atan şahsın arkasında görünen şahıs ile ilgili sır perdesi aralandı.