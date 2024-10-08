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Tüm Türkiye bunu konuşuyordu: Sur canisi Semih Çelik’in arkasındaki kişi kim?

Tüm Türkiye bunu konuşuyordu: Sur canisi Semih Çelik’in arkasındaki kişi kim?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ekim 2024 - 16:45
İstanbul Fatih’te 19 yaşlarındaki Ayşenur ve İkbal’i öldüren katil Semih Çelik’in surlardan kendini attığı sırada arkada görünen üçüncü kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Tüm Türkiye bunu konuşuyordu: Sur canisi Semih Çelik'in arkasındaki kişi kim? - Sayfa 1

İstanbul Fatih’te Edirnekapı surlarında korkunç cinayete kurban giden Ayşenur ve İkbal’in ardından intihar ederek yaşamına son veren katil Semih Çelik’in arkasında görünen şahsın kim olduğu günlerdir konuşulmuştu.

 

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Tüm Türkiye bunu konuşuyordu: Sur canisi Semih Çelik'in arkasındaki kişi kim? - Sayfa 2

İlk olarak Ayşenur’u öldüren Semih Çelik, Edirnekapı’daki surlara geldi ve İkbal’i de buraya çağırdı. Surlarda 19 yaşındaki İkbal’i öldüren ve parçalara ayıran şahıs bir süre surlarda oturdu, kendini ipe bağladı.

Akabinde kendini surlardan atan şahsın arkasında görünen şahıs ile ilgili sır perdesi aralandı.

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Tüm Türkiye bunu konuşuyordu: Sur canisi Semih Çelik'in arkasındaki kişi kim? - Sayfa 3

GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çelik, surlardan tam atladığı sırada arkasında görülen kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu.

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Tüm Türkiye bunu konuşuyordu: Sur canisi Semih Çelik'in arkasındaki kişi kim? - Sayfa 4

Görüntüdeki kişinin, Çelik’i ikna etmek üzere surlara çıkan müzakereci polis memuru olduğu öğrenildi. Sabah’ın haberine göre; polis yukarı çıkıp tam hamle yapmaya çalışırken Çelik kendini aşağı bıraktı.

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Tüm Türkiye bunu konuşuyordu: Sur canisi Semih Çelik'in arkasındaki kişi kim? - Sayfa 5

CENAZESİNE SADECE 3 KİŞİ KATILDI

Semih Çelik’in güvenlik sebebiyle iptal edilen cenaze namazı 5 Ekim’de akşam saatlerinde, Kilyos Mezarlığı’nda düzenlendi.

 

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Tüm Türkiye bunu konuşuyordu: Sur canisi Semih Çelik'in arkasındaki kişi kim? - Sayfa 6

Ailesinden sadece 3 kişinin katıldığı cenazede, Semih Çelik’in mezarına isminin yazılmadığı öğrenildi.

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