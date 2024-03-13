Ayhan Bora Kaplan’dan ‘kara para aklama’ savunması! Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyon…

Ankara Başsavcılığı, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında 5 Mart Salı günü aralarında Ayhan Bora Kaplan’ın eski eşi, sevgilisi ve kız kardeşinin de yer aldığı 5 ilden 36 kişi hakkında yakalama kararı vermiş, bu kapsamda 21 kişi gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında daha önce örgüt lideri olmakla suçlanan ve bu nedenle tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan ile örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Fethi Koyuncu ve eski AK Parti Ankara İl Yöneticisi Barış Kurt da yer almıştı. Sorgularının ardından Kaplan, Koyuncu ve Kurt’un da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

“HER İŞLEMİM YASAL ZEMİNDE VE KANUNİ”

Kaplan’ın ikinci kez tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. T24’ün haberine göre yaptığı tüm ticaretin kanunlara uygun olduğunu, selam verdiği kişilerin dahi soruşturmaya dahil edildiğini iddia eden Kaplan, hakimlik sorgusunda şunları söyledi:

“Ben araç ticareti yapıyordum, bana emniyette art arda araç alıp satmamı sordular. 2019 yılında Günay Restoran isimli işyerini işletiyordum ve gıda işi yapıyordum. MASAK raporunda yer alan 2019 yılında banka hesaplarımda herhangi bir hareket bulunmadığı iddiasını kabul etmiyorum. Ben bu dönemde de ticaret ile uğraşıyordum. 2020 yılı sonrasında da aynı şekilde ticari faaliyetlerime devam ettim, yapmış olduğum para transferleri ve alış satış işlemleri mevcuttur. Her türlü işlemim yasal zeminde ve kanunidir.

“ENFLASYON” SAVUNMASI

2019 yılı öncesi 100 bin TL olan bir daire şu anda 3 milyon TL’dir. Doğal olarak rakamların yükselmesi buna ilişkindir. Ülkede yer alan enflasyon sebebiyle benim daha önceden yapmış olduğum ticaretin ederleri bugün hesaplandığında yüksek meblağlar gözükmektedir.

Bunun sebebi her malda gerçekleşen fiyat artışıdır. Benim selam verdiğim, ticaret yapan her arkadaşımın şirketi benim şirketim gibi yazılmıştır. Bu kişiler kendi ticaretlerini gerçekleştirmektedirler. Yapmış oldukları ticaretin benimle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

“ŞİRKETLERİ KREDİ ÇEKMEK İÇİN KURDUM”

Benim üzerime kayıtlı olan 45 şirket vardır. Kredi kullandığımız bankadaki yetkililer bize farklı iş kollarında şirket edinmemizi söyledikleri için bu kadar fazla şirket vardır. Benim iş kolum spotçuluktur. Spotçuluk ise malın ne olduğu önem arz etmeksizin ucuz olan malın alınarak cüzi bir kâr ile hızlı şekilde ticarete döndürme amacı güder. Bankacı da kredi çekerken zorlanacağımı belirterek almış olduğum ürünler ile ilgili iş kollarında şirket kurmamı söylediği için ayrı ayrı şirketler kurulmuştur. Bu malların alım ve satımları ilgili olduğu yere göre şirketler üzerinden yapılmıştır. Tamamının sahibi de benim. Benim üzerime isnat edilen aklama suçu ticari bir faaliyetle gerçekleşemez. Ben edinmiş olduğum bir mal, bu mal araç olsun, bir değil birden fazla kez el değiştirse dahi bu aklama suçuna vücut vermez.

“KUMARDAN KAZANDIĞIM PARALARIN DA VERGİSİNİ ÖDEDİM”

Benim yurt dışında şans oyunlarında kazandığım ve belgeli olarak getirdiğim ve belgeleri ile birlikte bankalara yatırdığım meblağlar dosyada görülecektir. Bu edinmiş olduğum gelirin vergisini de şahsen ödedim. Yaklaşık 20 yıldır ticaret ile uğraşmakta olup bu şirketlere emek verdim. Kazanmış olduğum bu gelirler, yapmış olduğum ticaret karşısında gelen gelirlerdir. Ülkede gerçekleşen enflasyon nedeniyle almış olduğum ve edinmiş olduğum para ve mal varlığı değerleri bugünkü karşılığında yüksek meblağlara gelmektedir. 2019 ve sonrasındaki mal varlığındaki ciddi artışın nedeni enflasyondaki artıştır Benim daha önce satmış veya devretmiş olduğum işletmelerden dahi ben bugün sorumlu tutulmaktayım. Bu işletmeler ile benim herhangi bir ilgim ve alakam bulunmamaktadır.

“BURADA BANA ZULMEDİLİYOR”

Benim sünnet takı parası açıklamasıyla yatırmış olduğum meblağ düğünde çok daha fazlası hediye olarak takıldığı için herhangi bir şekilde yasal olmayan bir paradan elde edilmesi söz konusu değildir. MASAK raporlarına giren miktar, CD görüntüleri izlendiğinde tespit edilecektir. Burada olmamın tek sebebi 15 Temmuz gecesi TRT binasında olmamdır. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Burada bana zulmedilmektedir. Benim yapmış olduğum işlemler yasal işlemlerdir. Selam vermiş olduğum herkesin benimle bağlantılı olduğu iddiası doğru değildir. Benimle birlikte MASAK raporunda adi geçen bir kısım arkadaşlar da ticaret ile uğraşan kişilerdir. Mağdur edilmekteyiz. Kız kardeşlerimin üzerine ben şirket kurmadım. Onlar evlidir ve eşleri tarafından üzerlerine şirketler kurulmuştur. Benim bu şirketlere herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır.”