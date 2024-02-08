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Suudilerden kılık kıyafet devrimi: Çarşaf yasaklandı!

Suudilerden kılık kıyafet devrimi: Çarşaf yasaklandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Şubat 2024 - 18:08

Suudi Arabistan yönetimi kız öğrencilerin okullarındaki sınav salonlarına çarşafla girmelerinin yasaklandığını duyurdu. Yeni uygulamaya göre kız öğrenciler artık okul üniforması giyecekler.

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