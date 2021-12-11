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Galatasaray’da Marcao devleri peşine taktı! Yönetimin beklentisi…

Galatasaray’da Marcao devleri peşine taktı! Yönetimin beklentisi…
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11 Aralık 2021 - 9:57

Galatasaray’da Marcao devleri peşine taktı! Yönetimin beklentisi…

 

Galatasarayda Marcao devleri peşine taktı Yönetimin beklentisi...

Galatasaray’ın bu sezonki en başarılı isimlerinden olan Marcao, Lazio maçı sonrası Avrupa devlerini kendisine hayran bıraktı. Brezilyalı yıldız için Galatasaray, kapıyı 20 milyon eurodan açacak.

Lazio maçı performansı ile alkışları toplayan G.Saray’ın stoperi Marcao, 7.5’lik reytingi ile de Avrupa Ligi grup aşamasının en yüksek notunu aldı. Brezilyalı oyuncu ile birlikte görev alan Nelsson ise listede 6. sırada kendine yer buldu.

Lazio ve İtalya Milli Takımı’nın gol silahı Ciro İmmobile’ye ilk maçta olduğu gibi Roma’daki karşılaşmada da nefes aldırmayan Marcao’ya, rakip oyuncular da övgüler yağdırdı.

Lazio’nun yıldızı Pedro, “Marcao gerçekten oynadığım rakipler arasında en sert ve gaddar stoperlerden diyebilirim. Maç sonu tebrik ettim. Elit bir stoper” yorumunu yaptı.

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli’nin, Marcao için yaptığı teklif reddedilmişti.

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Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; 25 yaşındaki oyuncu için Atalanta ve Roma da devre arasını beklerken Napoli’nin ise teklifini yükselteceği öğrenildi. Yönetim, 20 milyon Euro altındaki rakamları değerlendirmeye bile almayacak.

 

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