Galatasaray’da Marcao devleri peşine taktı! Yönetimin beklentisi…

Lazio maçı performansı ile alkışları toplayan G.Saray’ın stoperi Marcao, 7.5’lik reytingi ile de Avrupa Ligi grup aşamasının en yüksek notunu aldı. Brezilyalı oyuncu ile birlikte görev alan Nelsson ise listede 6. sırada kendine yer buldu.

Lazio ve İtalya Milli Takımı’nın gol silahı Ciro İmmobile’ye ilk maçta olduğu gibi Roma’daki karşılaşmada da nefes aldırmayan Marcao’ya, rakip oyuncular da övgüler yağdırdı.