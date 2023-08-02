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Demet Özdemir ve Yunan DJ Sergio’dan ilk kare geldi

Demet Özdemir ve Yunan DJ Sergio’dan ilk kare geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ağustos 2023 - 14:01

Demet Özdemir ve Yunan DJ Sergio’nun aşk yaşadığı konuşulan çiftin ilk fotoğrafı yayınlandı. Demet Özdemir, sevgilisiyle birlikte Yunanistan’da tatil yapıyor ve mutluluklarını paylaşıyor.

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Bir süredir aşk yaşadığı konuşulan Demet Özdemir ve Yunan DJ Sergio’dan ilk kare geldi. Güzel oyuncu sevgilisiyle ilk pozunu yayınladı.

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MUTLULUĞU BİR YIL SÜRDÜ

Geçtiğimiz sene ağustos ayında Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir’in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, geçtiğimiz Mayıs ayında tek celsede boşandı.

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YUNAN DJ İLE YAKINLAŞTI
Ayrılığın ardından Yunanistan’a tatile giden Demet Özdemir, gönlünü Yunan DJ Sergio’ya kaptırdı. Güzel Mikonos’ta tatil yapan Demet Özdemir, katıldığı bir partide Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı.

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İLK POZ GELDİ
Sevgilisiyle şimdilerde Yunanistan’ın tadını çıkartan oyuncudan aşka dair ilk paylaşım geldi. Güzel oyuncu Yunan DJ Sergio ve arkadaşlarının da olduğu kareyi paylaştı.

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Demet Özdemir ve Yunan DJ Sergio'dan ilk kare geldi - Sayfa 29

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