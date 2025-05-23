CUMHUR İTTİFAKI’NDAN ERKEN SEÇİM SİNYALİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Erken seçim ihtimalini güçlü görüyorum” diyen Destici, 2027 sonbaharında seçim yapılabileceğini belirtti.

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin siyasi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle erken seçim ihtimali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusundaki sözleri dikkat çekti.

“ERKEN SEÇİM SEÇENEĞİ ANAYASAL OLARAK MÜMKÜN”

Destici, Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için iki olasılık bulunduğunu belirtti:

Anayasa değişikliği, Erken seçim kararı.

“3-5 ay bile erkene alınacak bir seçim, Sayın Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olmasının önünü açar. Bu nedenle erken seçim kararının alınma ihtimalini yüksek görüyorum. 2027 sonbaharında seçim yapılması çok olası.” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR KEZ DAHA ADAY OLMALI”

Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir daha aday olma derdim yok” şeklindeki açıklamasına da değinerek, bunun yanlış yorumlandığını belirtti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması, anayasa değişikliği sürecine yönelik asılsız yorumlara karşı verilmiş bir cevaptı. Ben Erdoğan’ın bir dönem daha görevde kalmasının hem Türkiye hem de Türk dünyası açısından faydalı olacağına inanıyorum.”

ERKEN SEÇİM MESAJI GÜNDEMDE

Destici’nin açıklamaları, Türkiye’de 2027 yılında erken seçim olabilir mi? sorusunu yeniden gündeme getirdi. Cumhur İttifakı’nın içinden gelen bu sinyaller, siyasi kulislerde hareketliliğe yol açtı.