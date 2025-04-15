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ŞARKICI DOĞUŞ’UN ACILI GÜNÜ: “MELEĞİMİZİ YİTİRDİK”

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü şarkıcı Doğuş, büyük bir acı yaşadı. Kayınvalidesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Doğuş, takipçilerine ve sevenlerine duygusal bir mesaj paylaştı.

“MELEĞİMİZİ KAYBETTİK”

Doğuş, 11 yıl önce Azerbaycan’ın ünlü televizyon sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenmişti. Çift, geçmişte yaşanan ihanet iddialarını yalanlayarak evliliklerine devam etmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde şarkıcı Doğuş, kayınvalidesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.Doğuş sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:“Gece annemizi kaybettik, meleğimizi yitirdik. Acımız büyük. Öncelikle eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”Başsağlığı dilekleri ve taziye mesajları, ünlü şarkıcı ve ailesini yalnız bırakmadı.
Kaynak: www.ensonhaber.com

ŞARKICI DOĞUŞ’UN ACILI GÜNÜ: “MELEĞİMİZİ YİTİRDİK”
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