Eski Yenge’den Olay Paylaşımlar

Dusko Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Eski Beşiktaşlı Sırp futbolcu Dusko Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Seksi şarkıcı sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.
Güneşlenirken fotoğraflarını koyan Karleusa’nın pembelere büründüğü o karelere adeta beğeni yağdı.
İşte o paylaşım…
Jelena Karleusa, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
İşte o karelerden bazıları…