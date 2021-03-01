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Eski Yenge’den Olay Paylaşımlar

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Eski Yenge’den Olay Paylaşımlar
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15 Eylül 2021 - 17:36
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Dusko Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 1

Eski Beşiktaşlı Sırp futbolcu Dusko Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 2

Seksi şarkıcı sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 3

Güneşlenirken fotoğraflarını koyan Karleusa’nın pembelere büründüğü o karelere adeta beğeni yağdı.

Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 4

İşte o paylaşım…

Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 5
Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 6

Jelena Karleusa, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İşte o karelerden bazıları…

Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 7
Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 8
Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 9
Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 10
Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 11
Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 12
Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 13
Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 14
Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 15
Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 16
Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa’dan olay paylaşım! Pembe bikinisiyle... - Sayfa 17
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