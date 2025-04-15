ŞARKICI SELEN GÖRGÜZEL’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

“ESTETİĞİYLE İLGİLENİYORUM”

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, son zamanlarda özel hayatı ve müziğiyle sıkça gündeme geliyor. Hamdi Alkan ile boşanmasının ardından kendine yeni bir yön çizen Görgüzel, son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.Görgüzel, dört ay önce çıkardığı ve büyük ilgi gören ‘Arabex’ şarkısının ardından, müzik tarzıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Arabeskin içindeki estetiği ortaya çıkardım” diyerek müziğiyle ilgili vizyonunu açıkladı.Ola dergisine konuşan Selen Görgüzel, arabeskin sadece acılı, hüzünlü haliyle değil, aynı zamanda estetik yönüyle ilgilendiğini vurguladı. Görgüzel, şunları söyledi:“Bu yazın hit şarkısı belli. Arabeskin içindeki estetiği ortaya çıkardım. Arabeskin sadece ağlayan, yakan, yıkan haliyle değil, içindeki estetikle ilgileniyorum. Acıyı da zarafetle yaşamanın, o duyguyu incitmeden anlatmanın bir yolu var. Arabex işte tam da bu noktada doğdu.”Görgüzel’in, müziğinde estetik ve zarafetle acıyı birleştirme yaklaşımı, dinleyicilerinden büyük beğeni topladı. Şarkıcı, ‘Arabex’ ile müzik dünyasında yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.Kaynak: www.ensonhaber.com