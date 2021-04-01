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Hilal Altınbilek ve Metin Hara Aşk mı Yaşıyor ?

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Hilal Altınbilek ve Metin Hara Aşk mı Yaşıyor ?
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13 Temmuz 2021 - 16:25
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek ile bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Metin Hara ikilisi Bozcaada’da sarmaş dolaş görüntülendi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle hayranlarından tam puan alan Hilal Altınbilek ile Adriana Lima’yla yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Metin Hara Bozcaada’da görüntülendi.

39 yaşındaki yazar Metin Hara, Adriana Lima ile ayrıldıktan sonra diplomasının sahte olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Gossippasta’nın haberine göre; bir süredir gözlerden uzak olan Metin Hara, Bozcaada’da güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile görüntülendi.

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