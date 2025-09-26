Sinan Engin’in “Uzak Şehir” İtirafı Olay Oldu!

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın sunduğu Beş Çayı programında yaptığı itirafla sosyal medyada gündem oldu. Engin, Uzak Şehir dizisinin bir hayranı olduğunu ve dizinin senaristini arayarak, sinirlenip “Bunları öpüştür artık!” dediğini açıkladı.

Olay İtiraf

Diziyi çok sevdiğini belirten Engin, favorisinin de Uzak Şehir olduğunu ifade etti. Senaristle yaptığı bu samimi konuşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, yorumlarda “O sahneyi sana borçluymuşuz” ifadelerini paylaştı.

Sosyal Medyada Tepki

Engin’in bu itirafı, kısa sürede Twitter ve Instagram’da geniş yankı buldu ve dizinin takipçileri tarafından paylaşıldı.