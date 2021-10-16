Sabah Gazetesi Asgari Maaşı Açıkladı !

AKP iktidarına yakınlığıyla da bilinen Turkuvaz Medya Grubu’nun bünyesindeki Sabah Gazetesi, “Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?” başlıklı bir haber yayımladı. Haberde asgari ücrete yüzde 22 civarında zam yapılacağı iddia edildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırının 3 bin 49, yoksulluk sınırının ise 9 bin 931 lira olduğunu açıklarken “Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı” başığı altında Sabah gazetesinde bir haber yapıldı.

Yeni asgari ücretin hesaplandığı ve asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL olacağının iddia edildiği haber şu şekilde:

“Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL’ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.”