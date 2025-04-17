RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası sonrası gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

KÜTAHYALI’NIN CHP’YE KAYYUM ATANACAK İDDİASI

Rasim Ozan Kütahyalı, 17 Nisan 2025 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve geçici kayyum atanacağı iddialarını ortaya atmıştı. Kütahyalı, “Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal edilecek. CHP’ye geçici kayyım atanacak, Hikmet Çetin’in kayyum olacağı söyleniyor” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

ADALET BAKANI VE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YALANLAMA

Paylaşımın ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hızlı bir şekilde söz konusu iddiaları yalanladı ve Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Tunç, Kütahyalı’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımın kamuoyunu yanıltıcı olduğunu belirtti.

GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verdi. Kütahyalı’nın ifadesinin alınması için İstanbul’a talimat yazısı gönderildi. Kütahyalı’nın gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor.

CHP’YE KAYYUM İDDİASI NEYE DAYANIYORDU?

Rasim Ozan Kütahyalı, “CHP’ye kayyum atanacak” iddiasını, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada duyurmuş ve bu iddiayı, “Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçlerinin izinleri iptal edildi” sözleriyle desteklemişti. Ancak, bu iddialar hem siyasi hem de hukuki açıdan tartışma yarattı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr