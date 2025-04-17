MSB’DEN YUNANİSTAN’A 12 MİL TEPKİSİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’ın 12 mil karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) planlarına ilişkin yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi. Bakanlık, Yunanistan’ın tek taraflı deniz alanı planlamasını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

YUNANİSTAN’IN 12 MİL PLANI: TEK TARAFLI ADIM

Yunanistan, 27 Nisan’da 12 mil karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haritasını Avrupa Komisyonu’na sunmayı planlıyor. Bu yeni düzenleme, Yunanistan’ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarma amacını taşıyor. Ancak, MSB tarafından yapılan açıklamalarda bu tek taraflı girişimin uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

“ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI” AÇIKLAMASI

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Yunanistan’ın Deniz Mekânsal Planlaması çerçevesindeki açıklamalarına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

“Yunanistan’ın deniz yetki alanlarıyla ilgili tek taraflı yapılan bu planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır ve Türkiye’nin haklarını ihlal etmektedir.”

Aktürk, Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz‘deki haklarının korunması noktasında kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.

ADİL PAYLAŞIM ÇAĞRISI

Bakanlık, Türkiye’nin bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımı için karşılıklı diyalog çağrısı yaptı. “Yunanistan’ın tek taraflı tasarrufları, Türkiye’nin haklarını ihlal eder ve bu tür açıklamalar hukuken geçersizdir” ifadeleri kullanıldı.

“MAVİ VATAN’DA HAKLARIMIZI KORUYORUZ”

MSB Sözcüsü Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Mavi Vatan doktrini doğrultusunda Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruduğunu belirtti. Ayrıca, bölgedeki gelişmelerin sürekli olarak izlendiği ve gerekirse tedbirlerin alınacağına dikkat çekti.

İSRAİL İLE ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI

Bakan Aktürk, Suriye‘deki askeri faaliyetler ile ilgili Türkiye ve İsrail arasında kurulan çatışmasızlık mekanizması hakkında da bilgiler verdi. Bu mekanizma, savaşın önlenmesi ve askeri faaliyetlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi için kuruldu ve bölgedeki gerilimlerin tırmanmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr