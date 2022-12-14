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Murat Hazinedar’ın ifadesinin alınmasına başlandı

Murat Hazinedar’ın ifadesinin alınmasına başlandı
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14 Aralık 2022 - 15:51
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında dün gece Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın ifadesinin alınmasına başlandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müfettişlerin rutin denetimleri sırasında ortaya çıkardığı rüşvet ağı sonrası hakkında gözaltı kararı verilen ve Kastamonu’da yakalanan Hazinedar, sabah erken saatlerde polis ekiplerince İstanbul’a getirildi. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Hazinedar’ın ifade alma işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Şüpheliler hakkında altı soruşturma dosyası var
Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yürütülen soruşturma kapsamında; eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri, ortaya çıkan rüşvet ağı sonrası altı ayrı soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Belirlenen adreste bulunmayan Hazinedar da Kastamonu’da yakalanmıştı.

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