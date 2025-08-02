TUNÇ SOYER VE ŞENOL ASLANOĞLU HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ!

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, duruşma tarihini önümüzdeki hafta açıklayacak.

65 sanık, 449 mağdur, 45 yıla kadar hapis istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kooperatif” soruşturması kapsamında:

Aralarında Soyer ve Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 kişi hakkında iddianame düzenlendi

hakkında iddianame düzenlendi Sanıklar hakkında 3 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor

arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor İddianamede 449 mağdur ve 7 şikayetçi yer alıyor

ve yer alıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. “suçtan zarar gören” olarak tanımlandı

Konut projeleri durdu, vatandaşlar evsiz kaldı

İddianameye göre, İzmir’de yaklaşık 10 bin kişiden toplanan paralarla yapılması planlanan konut projeleri yıllarca ilerleme göstermedi. Vatandaşlar, belediyeye olan güvenle katıldıkları projelerde ev sahibi olamadı, mağduriyetlerini eylemlerle duyurmaya çalıştı.

“Nitelikli dolandırıcılık” suçlaması

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında:

Kamu kurumlarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık

Kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük

Belediyeye bağlı İZBETON A.Ş. üzerinden yapılan ihale yolsuzlukları yer alıyor

CHP’den ilk açıklama: “Mahkemede yanıt vereceğiz”

CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı Murat Aydın, suçlamalara mahkeme sürecinde yanıt verileceğini belirterek, “Sanıkların suç teşkil eden bir eylemi olmadığı dava sonunda ortaya çıkacaktır” dedi