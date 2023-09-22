Akşener canlı yayında açıkladı: Seçimi kaybedersek tüm sorumluluk bana aittir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında yaptığı açıklamada yerel seçim ile ilgili konuştu. Akşener, Ankara ve İstanbul’da aday çıkartmaları ile ilgili blöf yapmadıklarını belirterek, seçimi kaybetmeleri durumunda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.