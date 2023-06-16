Filenin Sultanları, Kanada’ya set vermedi!

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde 6’da 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşı karşıya geldi. Sultanlar sahadan 3-0 galip ayrıldı.
TÜRKİYE – KANADA: 3-0
1. SET: 25-15
2. SET: 25-22
3. SET: 25-20
İLK SETTE VARGAS – EBRAR DAMGASI
Filenin Sultanları, Melissa Vargas -Elif Şahin İlkin Aydın – Ebrar Karakurt Eda Erdem – Aslı Kalaç ilk 6’sı ile çıktı. İlk sette iki köşemiz Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas müthiş bir performans gösterdi. Ebrar Karakurt 6 sayı bulurken Vargas ise 8 sayı kaydetti.
SANTARELLI: BAZEN KÖTÜ HATALAR YAPIYORUZ
İkinci setin sonunda röportaj için gelen Daniele Santarelli, ‘Takımına mesajınız ne olacak?’ sorusuna şu cevabı verdi: ”Öncelikle ışıkları kapatmayacağız. Oyuncuların seviyesini anlamak açısında VNL önemli bir turnuva. 5-6 farklı takımla oynadım. Bazı şeyleri anlamaya çalışıyorum. Bazen kötü hatalar yapıyoruz. Onlar benim hatam. Bazen de iyi hava yakaladığımızda çok iyi oynuyoruz.”
ANTALYA’DA 4’TE 3 YAPTIK
Antalya’daki İlk hafta maçlarında İtalya, Sırbistan ABD ve Güney Kore ile karşılaşan Sultanlar bu etabı 4’te 3 ile kapadı. Milliler, ABD’ye karşı müthiş bir geri dönüşe imza atsa da karar setini kaybetti ve 3-2 mağlup oldu.
Hong Kong etabına Hollanda maçıyla başlayan Sultanlar rakibine set vermedi. Dünkü mücadelede ise turnuvanın yenilgisiz takımı Polonya ile karşılaştı. Setlerde baş başa mücadele sergilemesine rağmen Polonya sahadan 3-0 galip ayrıldı.