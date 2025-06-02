RABİA SOYTÜRK BEYAZ BİKİNİSİYLE SEZONU BODRUM’DA AÇTI

GÜNEŞİN VE DENİZİN TADINI ÇIKARDI

‘KÖR NOKTA’ DİZİSİYLE EKRANLARDAYDI

EVLİLİK HAZIRLIĞINDA

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Tatil için gittiği sahil beldesinde objektiflere yansıyan Soytürk, beyaz bikinisi ve fit fiziğiyle dikkat çekti. Son dönemde ekranlarda adından söz ettiren oyuncu, sporun meyvesini formda görünümüyle ortaya koydu.Habertürk’ün haberine göre, gün boyu deniz ve güneşin keyfini süren Soytürk, sade ama iddialı tarzıyla beğeni topladı. Kış aylarında yoğun spor yaptığı bilinen güzel oyuncu, tatil sezonuna hazır fiziğiyle damga vurdu.Son olarak “Kör Nokta” dizisinde izleyici karşısına çıkan Rabia Soytürk, hem oyunculuğu hem de zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti.Öte yandan Soytürk’ün bir süredir birlikte olduğu mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile evlenme kararı aldığı öğrenildi. Gelen evlilik teklifine “Evet” yanıtını veren güzel oyuncunun özel hayatındaki bu gelişme de hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.