Bu mekanda eğlenmenin “Sebebi Çok”

Yeni nesil meyhane denince akla gelen ilk adreslerden “Sebebi Çok Teras”, konuklarını eğlenceden

eğlenceye sürüklüyor. İstanbul Taksim’de hizmet veren mekanın sahibi ise Türkiye’nin ünlü kadın

girişimcilerinden Demet Coşkun…

İstanbul’un gözde mekanlarından “Sebebi Çok Teras”, her gün eğlence severlerle dolup taşıyor. Gerek

birbirinden lezzetli menüsü, gerek manzarası gerekse muhteşem programıyla her gün konuklarını

ağırlayan “Sebebi Çok Teras”ın bir diğer özelliği ise başarılı bir kadın girişimci tarafından işletilmesi.

Başarısı ile olduğu kadar güzelliği ve sempatik tavırları ile de dikkat çeken patroniçe Demet Coşkun,

mekanın gördüğü ilgiden çok memnun… “Sebebi Çok Teras”ta, eşssiz bir eğlence anlayışının da hakim

olduğunu söyleyen güzel patroniçe, “Burada herkes sanki ailesi ile eğleniyormuş gibi bir atmosfer

hakim. Başarının en büyük sırrı emektir… Ben ve tüm ekibim, büyük emek veriyoruz. Bu emeğin

karşılığını da misafirlerimizin övgü dolu sözleri ve mesajları ile alıyoruz” diyor.

Eğlence hayatında kadın patron olmanın zorluklarının kendisini hiçbir zaman yıldırmadığını da

söyleyen Demet Coşkun, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Eğer işinizi seviyor ve titizlikle çalışıyorsanız

başarı kaçınılmaz oluyor. Ben hergün büyük bir keyifle mekana gelip sanki evimdeymiş gibi

konuklarımı ağırlıyorum. Bunca zamandır zirvede olmamızın nedeni de bu… “Sebebi Çok Teras”ın

kapısından girdiğim ilk andan itibaren en ufak detayla ilgileniyorum, hatta rezervasyonları da çoğu

zaman ben yapıyorum.”