Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu?

Beş ay önce kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de herkesten gizli evlenen Ebru Gündeş’in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, çitin boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Bu iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Şubat ayında 4. kez nikah masasına oturan Ebru Güneş’in, eşi Murat Özdemir’e boşanma davası açtığı ileri sürüldü.
EŞİNİN HİÇBİR KONSERİNE GİTMEDİ
Beyaz Magazin’den Pınar Eliçe, Ebru Gündeş’in evliliğinde kara bulutların dolaştığını ve şarkıcının boşanma kararı aldığını şu sözlerle ileri sürdü:
“Ebru Gündeş’te bir pişmanlık söz konusu ama ne oldu tam içeriğini araştıracağım. Önümüzdeki günlerde bunun nedenini de söyleriz. Bir sıkıntı var. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş’in boşanma davası açacağı söyleniyor”
Murat Özdemir’in yoğun bir konser programı olan Ebru Gündeş’in hiçbir sahnesine gitmemesi, iddiaları destekledi.
EBRU GÜNDEŞ’İN EŞİ MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?
Ebru Gündeş’ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir’in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi. Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir eşinden 2022 Temmuz ayında boşandı.