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Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu?

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Temmuz 2024 - 16:55
Beş ay önce kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de herkesten gizli evlenen Ebru Gündeş’in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, çitin boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Bu iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yüzü yine gülmedi! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu? - Sayfa 1

Beş ay önce kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de herkesten gizli evlenen Ebru Gündeş’in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, çitin boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Bu iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Yüzü yine gülmedi! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu? - Sayfa 2

Şubat ayında 4. kez nikah masasına oturan Ebru Güneş’in, eşi Murat Özdemir’e boşanma davası açtığı ileri sürüldü.

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Yüzü yine gülmedi! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu? - Sayfa 3

EŞİNİN HİÇBİR KONSERİNE GİTMEDİ
Beyaz Magazin’den Pınar Eliçe, Ebru Gündeş’in evliliğinde kara bulutların dolaştığını ve şarkıcının boşanma kararı aldığını şu sözlerle ileri sürdü:

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Yüzü yine gülmedi! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu? - Sayfa 4

“Ebru Gündeş’te bir pişmanlık söz konusu ama ne oldu tam içeriğini araştıracağım. Önümüzdeki günlerde bunun nedenini de söyleriz. Bir sıkıntı var. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş’in boşanma davası açacağı söyleniyor”

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Yüzü yine gülmedi! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu? - Sayfa 5

Murat Özdemir’in yoğun bir konser programı olan Ebru Gündeş’in hiçbir sahnesine gitmemesi, iddiaları destekledi.

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Yüzü yine gülmedi! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu? - Sayfa 6

EBRU GÜNDEŞ’İN EŞİ MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?
Ebru Gündeş’ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir’in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi. Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir eşinden 2022 Temmuz ayında boşandı.

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Yüzü yine gülmedi! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu? - Sayfa 7
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Yüzü yine gülmedi! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu? - Sayfa 8
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Yüzü yine gülmedi! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor mu? - Sayfa 9

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