Survivor’da Yeni Aşk İddiası

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Dün akşam dokunulmazlık oyununun ardından konseyde gergin anlar yaşandı. Ardından geçtiğimiz haftalarda elenen Barış Özbek’ten ise şoke eden bir iddia geldi.

Survivor’da dün akşam üçüncü eleme adayı belirlendi. 4 Nisan akşamı ekrana gelen bölümde iki takım dokunulmazlık oyunu için de mücadele etti. Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler kazanmıştı. İşte, Survivor’da yaşananlar…

Survivor’ın son bölümü kıyasıya mücadeleye sahne olmuş, market oyunu ve dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Sonrasında ise ada konseyi toplandı. Yapılan oylamada ise iki isim birden eleme potasına girmişti.

Survivor 62. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Çamur parkurunda yarışmacılar arasındaki rekabet çok çekişmeli geçti.

AVANTAJI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da 2. dokunulmazlık oyununda seçim yapacak takımı belirlemek için avantaj oyunu oynandı. Avantajı Gönüllüler takımı kazandı.